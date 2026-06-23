HĐND xã Thanh Quân thông qua nghị quyết sắp xếp thôn và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Sáng 23/6, HĐND xã Thanh Quân khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức bộ máy ở cơ sở và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND xã trình bày Đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã Thanh Quân. Theo phương án được xây dựng, xã sẽ thực hiện sắp xếp 20 thôn hiện có thành 8 thôn mới. Sau sắp xếp, số lượng thôn toàn xã giảm 12 đơn vị, góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo về hoạt động của HĐND xã; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác thu, chi ngân sách; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đầu tư công; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu HĐND xã Thanh Quân biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp thôn trên địa bàn xã.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đồng thuận cao, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết về sắp xếp thôn thuộc xã Thanh Quân.

Đặc biệt, Nghị quyết về sắp xếp thôn được 100% đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết tán thành.

Đoàn Lưu (CTV)