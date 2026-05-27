Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với 5 xã

Chiều 27/5, tại xã Cẩm Thủy, Đoàn kiểm tra số 1019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và một số nội dung khác tại các xã: Cẩm Thủy, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, Đoàn kiểm tra số 1019 đã kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp; kết quả làm sạch, làm giàu dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của các địa phương, sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của các xã được kiện toàn kịp thời, đến nay cơ bản đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được thực hiện quyết liệt, đồng bộ trên các lĩnh vực; vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, MTTQ và các tổ chức đoàn thể được phát huy.

Phương thức hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực từng bước được nâng lên; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được quan tâm triển khai thực hiện từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo xã Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc.

Trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác chuyển đổi số được các xã triển khai đồng bộ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu công việc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, xử lý văn bản điện tử ngày càng hiệu quả.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch...

Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đó là thiếu cán bộ, công chức làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc, đặc biệt là giai đoạn đầu sau sáp nhập. Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính có một số trụ sở dôi dư, việc sắp xếp, bố trí các trụ sở dôi dư còn nhiều khó khăn, bất cập nguy cơ lãng phí nguồn lực công...

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong thời gian qua. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc, bất cập các địa phương đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc phục vụ Nhân dân.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; giữ gìn đoàn kết nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Trung Hiếu