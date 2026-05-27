Lực lượng Biên phòng kịp thời cứu hộ ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 27/5/2026, tại khu vực có tọa độ 19°44“300“N - 106°19”700”E trên vùng biển Thanh Hóa, tàu cá TH-92188 TS, chiều dài 15m, do anh Trần Văn Ninh (SN 1990), trú thôn Trung, xã Tiên Trang làm chủ kiêm thuyền trưởng, trong quá trình hoạt động nghề lồng bẫy trên biển đã xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sầm Sơn phối hợp với ngư dân khẩn trương đưa nạn nhân bị tai nạn lên bờ để chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khi hai tàu đang cặp mạn, anh Trần Tuấn Vũ (SN 1993), máy trưởng của tàu, trú thôn Trung, xã Tiên Trang, do sơ ý bị mạn tàu va đập mạnh vào tay trái dẫn đến dập gãy cẳng tay trái, mất máu nhiều, nguy hiểm đến tính mạng. Trên tàu thời điểm đó có 8 lao động.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thuyền trưởng đã điện báo cho Đồn Biên phòng Sầm Sơn đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy đơn vị đã nhanh chóng điều động 1 xuồng cao tốc cùng 5 cán bộ, chiến sĩ cơ động tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu hộ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn khẩn trương cơ động tiếp cận tàu cá có ngư dân bị tai nạn lao động trên biển để tổ chức cứu nạn.

Mặc dù thời tiết ngoài khơi nắng nóng gay gắt, sóng biển lớn, việc tiếp cận phương tiện gặp nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã khẩn trương cập mạn tàu, tiến hành sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, cầm máu và kịp thời đưa vào bờ cấp cứu.

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân vào Cảng cá Lạch Hới an toàn và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị, kịp thời bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị nạn.

Hải Chuyền (CTV)