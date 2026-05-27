Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đảm bảo xã Hà Long tăng trưởng 2 con số

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị xã Hà Long bám sát và cập nhật liên tục kịch bản tăng trưởng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh để tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực để bứt phá phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra thực tế việc triển khai một số dự án trên địa bàn xã Hà Long.

Chiều 27/5, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2026 đến nay; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tại xã Hà Long.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hà Long.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Tạ Hồng Lựu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Nhiều kết quả tích cực

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Hà Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Hà Long và các xã: Hà Bắc, Hà Giang, huyện Hà Trung cũ. Sau sắp xếp, xã có diện tích tự nhiên 65,37km2, quy mô dân số 23.277 người, gồm 2 dân tộc Kinh và Mường cùng sinh sống.

Lãnh đạo xã Hà Long báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại buổi làm việc.

Với nhiều thuận lợi, thách thức đan xen, sau khi đi vào hoạt động, Đảng bộ xã Hà Long đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hệ thống chính trị, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân, quyết tâm cao hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 68 triệu đồng.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Theo kết quả đánh giá, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Long đạt 99,67 điểm, xếp thứ 7/166 xã, phường trong tỉnh.

Lãnh đạo xã Hà Long báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại buổi làm việc.

Xã đã quan tâm tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn với 230ha và 870ha diện tích cây ăn quả phục vụ chế biến. Sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển, đóng vai trò động lực chính trong tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Năm 2026, xã phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 11,07% trở lên và cụ thể hóa kịch bản theo từng quý. Đến hết quý I, mức tăng trưởng của xã đạt 9,35%, đạt yêu cầu đề ra.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Cần chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển thực chất

Trên cơ sở các ý kiến tại buổi làm việc, cũng như tình hình thực tiễn của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền xã Hà Long trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng chí cho rằng, dư địa phát triển của xã Hà Long đang còn rất lớn. Xã có hệ thống giao thông cơ bản đồng bộ và phát triển, bao gồm: đường cao tốc Bắc- Nam đi qua có nút giao trên địa bàn; có Quốc lộ 217B, đường tỉnh 522B, vừa là điểm kết nối vùng đồng bằng ven biển vừa là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của đô thị với các loại hình dịch vụ.

Khu công nghiệp Hà Long cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 với quy mô khoảng 544 ha, dự kiến tạo việc làm cho trên 21.000 lao động, thu hút các ngành công nghiệp cơ khí, vật liệu xây dựng công nghệ cao, dệt may, linh kiện điện tử, chế biến, chế tạo và sản xuất hàng tiêu dùng.

Ngoài ra, trên địa bàn còn được quy hoạch 3 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 222ha, Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí Hà Long khoảng 63,13ha, tạo dư địa lớn để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, dịch vụ thương mại, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống Nhân dân...

Do vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, vấn đề quan trọng không chỉ là nhận diện đúng tiềm năng mà phải chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển thực chất, tạo ra giá trị gia tăng và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí đề nghị, Đảng bộ, chính quyền phải tích cực thay đổi tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhu cầu, cuộc sống Nhân dân. Công tác quản lý cần phải chuyển mạnh sang quản trị dựa trên dữ liệu, khối lượng, chất lượng công việc, lựa chọn đúng người để giao việc và khuyến khích sự cống hiến, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức.

Vấn đề quan trọng không chỉ là nhận diện đúng tiềm năng mà phải chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển thực chất, tạo ra giá trị gia tăng và nâng cao đời sống Nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong

Trước mắt, xã cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch theo hướng dài hạn, tránh tình trạng manh mún, chia cắt nhỏ lẻ, dẫn đến phân tán nguồn lực và khó thu hút đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu kết luận buổi làm việc

Những năm tiếp theo, xã cần bám sát và cập nhật liên tục kịch bản tăng trưởng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh để tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực để phát triển đạt mức tăng trưởng 2 con số trong cả nhiệm kỳ.

Trong đó cần chú trọng phát triển song hành lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, ổn định sản xuất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực. Thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để khơi thông nguồn lực đất đai. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn. Đồng hành, sát cánh, hướng dẫn nhà đầu tư giải quyết vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân...

Qua kiểm tra thực tế một số dự án đang triển khai trên địa bàn, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã cần phân công rõ người, rõ việc, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành 146 dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Cần chú trọng lập kế hoạch tiến độ chi tiết theo từng tháng, từng tuần, thậm chí là từng ngày để đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm tiến độ, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong lưu ý, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hà Long cần quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ bán chuyên trách ở thôn. Đồng thời thực hiện có hiệu quả chính sách “đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, gia đình chính sách.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Lâm ở thôn Hoàng Vân, xã Hà Long.

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Lâm ở thôn Hoàng Vân, xã Hà Long.

Đỗ Đức