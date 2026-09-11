Tăng cường kết nối, phát triển chuỗi cung ứng giữa DN xuất nhập khẩu và DN logistics

Sáng 11/9, Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu lớn với các DN logistics trên địa bàn tỉnh, thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện DN FDI, chủ hàng lớn và các đơn vị khai thác hạ tầng logistics. Hội nghị được tổ chức nhằm tìm giải pháp tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho chuỗi cung ứng địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, Thanh Hóa hiện có 333 DN tham gia xuất khẩu hàng hóa tới 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các nhóm hàng chủ lực như dệt may, đá ốp lát, xi măng, lốp ô tô, sản phẩm hóa dầu...

Tuy nhiên, phần lớn hàng hóa xuất khẩu của tỉnh vẫn giao dịch theo điều kiện FOB (giao hàng lên tàu), khiến DN logistics trong tỉnh chủ yếu đảm nhận khâu vận chuyển nội địa bằng đường bộ. Một lượng đáng kể hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn sử dụng hệ sinh thái logistics ngoài tỉnh, nhất là tại Hải Phòng. Đây vừa là hạn chế, vừa cho thấy dư địa lớn để phát triển các dịch vụ logistics tích hợp ngay trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những điểm nghẽn của logistics Thanh Hóa như: Năng lực cung ứng còn hạn chế, các DN logistics nội tỉnh chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, thiếu các dịch vụ giá trị gia tăng tích hợp. Tỉnh chưa hình thành được trung tâm logistics cấp vùng và hệ thống cảng cạn ICD. Hệ thống kho bãi hiện có chủ yếu phục vụ nội bộ, mức độ tự động hóa và quản trị điều kiện bảo quản còn thấp. Mối quan hệ hợp tác giữa các DN logistics trong tỉnh với các DN FDI và các tập đoàn xuất nhập khẩu lớn chưa chặt chẽ. Nhiều chủ hàng lớn đã có chuỗi cung ứng cố định với các đối tác ngoại tỉnh nên chưa sẵn sàng chuyển dịch về Thanh Hóa.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp đưa thêm nguồn hàng qua cảng Nghi Sơn, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí vận tải và đề xuất chính sách thu hút các hãng tàu, tập đoàn logistics đa quốc gia đầu tư vào Thanh Hóa.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại hội nghị.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, logistics được xác định là một khâu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và đang tiếp tục xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung phát triển dịch vụ logistics đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ vận tải biển, hàng container qua Cảng Nghi Sơn và thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics.

Thông qua hội nghị, Sở Công thương kỳ vọng sẽ tạo ra cầu nối, thiết lập cơ chế trao đổi định kỳ và thực chất giữa các bên, từng bước xây dựng các phương án dịch vụ phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ nguồn hàng và tạo thêm nguồn hàng cho hệ thống logistics của tỉnh. Qua đó tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu của các DN và từng bước đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm logistics lớn của cả nước.

Thanh Thảo