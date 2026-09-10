Siết chặt kỷ cương quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”

Ngày 9/9/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác của Sở Xây dựng kiểm tra việc thi công xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt tại công trình trên địa bàn huyện Như Thanh (cũ). Ảnh: Anh Tuân

Thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nếp, góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này tại một số địa phương vẫn còn những hạn chế, bất cập.

Việc công bố, công khai quy hoạch có nơi chưa đầy đủ, đồng bộ; quản lý mốc giới, chỉ giới và kiểm soát đầu tư chưa chặt chẽ; tiến độ thực hiện một số quy hoạch còn chậm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm trật tự xây dựng còn bị động, chưa kịp thời; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, hoặc xử lý chưa triệt để, chưa tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai nhiều giải pháp trọng tâm:

Quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”

Chỉ thị nhấn mạnh, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp của chính quyền cấp xã, phường, gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu, tuyệt đối không coi đây là nhiệm vụ riêng của các cơ quan chuyên môn.

Các địa phương, đơn vị phải quán triệt và thực hiện thống nhất nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, phân công cá nhân, đơn vị phụ trách bảo đảm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục, chủ động phát hiện vi phạm thay vì chỉ kiểm tra khi có phản ánh, khiếu nại.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả quản lý trên địa bàn, lĩnh vực được giao; chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, kéo dài, phát sinh “điểm nóng”. UBND tỉnh nghiêm cấm việc viện lý do thiếu cán bộ hay địa bàn rộng để buông lỏng quản lý. Đồng thời, kịp thời biểu dương, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt xử lý vi phạm đúng pháp luật.

“Phòng ngừa là chính, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, dứt điểm”

Đối với công tác thực hiện quy hoạch, UBND các xã, phường và chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm việc công bố, công khai quy hoạch sau khi được phê duyệt; chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ mốc giới, chỉ giới, ranh giới các khu vực chức năng, khu vực cấm/hạn chế xây dựng. Tỉnh kiên quyết không để xảy ra tình trạng “quy hoạch treo” hay quy hoạch chỉ tồn tại trên hồ sơ mà không quản lý được trên thực địa; ngăn chặn triệt để việc điều chỉnh quy hoạch chỉ để phục vụ lợi ích cục bộ.

Về trật tự xây dựng, công tác quản lý phải tuân thủ phương châm “Phòng ngừa là chính, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, dứt điểm”. Chủ tịch UBND các xã, phường phải chủ động nắm chắc tình hình tại các khu vực đô thị, vùng ven tuyến đường mới mở, khu vực có tốc độ đô thị hóa cao. Khi phát hiện công trình vi phạm, phải lập tức kiểm tra, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý đúng thẩm quyền; nghiêm cấm bao che, né tránh, hợp thức hóa vi phạm.

Đặc biệt, Chỉ thị yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa quản lý đất đai với trật tự xây dựng. Kiên quyết xử lý các hành vi cơi nới, lấn chiếm đất công, lấn chiếm không gian, xây dựng sai mục đích sử dụng đất; không để xảy ra tình trạng tự ý thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất khi chưa được cấp thẩm quyền giao/cho thuê đất, tự ý san lấp mặt bằng và xây dựng trái phép.

Rõ trách nhiệm phối hợp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC... Khi tham gia góp ý kiến phải thể hiện rõ quan điểm, căn cứ pháp lý, chấm dứt tình trạng trả lời chung chung. Cơ quan chủ trì phải chịu trách nhiệm xuyên suốt đến cùng.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải tổ chức rà soát, lập danh mục xử lý dứt điểm toàn bộ các vụ việc vi phạm tồn đọng theo nguyên tắc “6 rõ”, không để kéo dài qua nhiều năm. Cùng với đó, đẩy mạnh thu thập, tạo lập cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; ưu tiên ứng dụng công nghệ hiện đại để giám sát biến động công trình, phát hiện sớm các dấu hiệu xây dựng trái quy hoạch.

Chỉ thị cũng phân công cụ thể trách nhiệm các sở, ngành, địa phương, xem chi tiết tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)