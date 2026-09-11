An toàn thực phẩm bánh trung thu: Kiểm soát từ gốc

Thị trường bánh trung thu bắt đầu vào mùa cũng là lúc vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) được quan tâm. Đây là mặt hàng sử dụng nhiều loại nguyên liệu, trải qua nhiều công đoạn chế biến và được sản xuất, tiêu thụ tập trung trong thời gian ngắn. Nếu nguyên liệu không bảo đảm, điều kiện chế biến, bảo quản không phù hợp, chất lượng sản phẩm có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, kiểm soát ATTP cần được thực hiện từ khâu đầu vào và xuyên suốt quá trình sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng chức năng kiểm tra nguyên liệu tại một cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn phường Hạc Thành.

Giữ an toàn từ nguyên liệu

Mỗi loại nguyên liệu làm bánh trung thu có yêu cầu riêng về chất lượng, nguồn gốc và điều kiện bảo quản. Việc lựa chọn nhà cung cấp, kiểm tra nguyên liệu khi nhập và bảo quản đúng yêu cầu là những khâu đầu tiên để kiểm soát ATTP.

Tại cơ sở bánh Gia Thịnh, phường Hạc Thành, cơ sở ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp uy tín. Nguyên liệu nhập về được kiểm tra, phân loại và bảo quản theo nhóm. Những nguyên liệu cần giữ ở nhiệt độ thấp được đưa vào tủ bảo ôn.

Anh Nguyễn Văn Cường, quản lý cửa hàng bánh Gia Thịnh, cho biết: “Ngay từ khi nhập hàng, chúng tôi yêu cầu thực phẩm phải tươi, mới, sạch sẽ. Nếu nguyên liệu không bảo đảm thì phải quay đầu lại, không đưa vào sản xuất. Cùng với đó, các loại thực phẩm nhập vào đều phải có hóa đơn, chứng từ đầy đủ để kiểm soát nguồn gốc”. Kiểm soát nguyên liệu đầu vào giúp cơ sở loại bỏ những nguyên liệu không đạt yêu cầu trước khi đưa vào chế biến. Hóa đơn, chứng từ cũng là căn cứ để kiểm soát nguồn gốc và phục vụ truy xuất khi cần thiết.

Yêu cầu ATTP tiếp tục được kiểm soát trong quá trình chế biến. Khu vực sản xuất, dụng cụ, thiết bị và người trực tiếp sản xuất phải bảo đảm điều kiện vệ sinh.

Tại Công ty TNHH bánh Nam Hương, các điều kiện sản xuất được kiểm tra trước khi công nhân vào làm việc. Khu vực chế biến được giữ sạch sẽ, gọn gàng; người trực tiếp sản xuất sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc Công ty TNHH bánh Nam Hương, cho biết: “Chúng tôi kiểm tra rất kỹ các điều kiện trước khi sản xuất. Khu vực sản xuất phải sạch sẽ, gọn gàng; công nhân phải bảo đảm đầy đủ bảo hộ và các điều kiện ATTP thì mới được vào sản xuất”.

Ngăn rủi ro trước khi đến tay người dùng

Yêu cầu bảo đảm ATTP cũng được đặt ra trong khâu đóng gói, bảo quản và lưu thông sản phẩm. Bao bì, nhãn sản phẩm và điều kiện bảo quản cần được kiểm soát. Thông tin trên nhãn giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn sản phẩm, đồng thời phục vụ kiểm tra, truy xuất khi cần thiết.

Ông Trần Thế Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9 cơ động, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi tập trung kiểm tra, kết hợp hậu kiểm về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, trong đó có các cơ sở sản xuất theo phương pháp cổ truyền; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật”.

Trước yêu cầu bảo đảm ATTP dịp trung thu năm nay, ngày 24/8/2026, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 1692/ATTP-NĐTT, đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP. Trọng tâm kiểm tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống tại làng nghề và các cơ sở nhỏ lẻ. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương chú trọng kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở, trang thiết bị, việc sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì và ghi nhãn sản phẩm. Đối với sản phẩm không bảo đảm ATTP, các địa phương phải kịp thời truy xuất, thu hồi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 8701/SYT-ATTP, triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP dịp Tết Trung thu năm 2026 trên địa bàn. Yêu cầu kiểm soát được đặt ra từ cơ sở sản xuất đến thị trường, tập trung vào những khâu có nguy cơ phát sinh mất ATTP.

Đối với bánh trung thu, kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến, đóng gói, bảo quản và lưu thông không chỉ nhằm phát hiện vi phạm mà còn để chủ động phòng ngừa nguy cơ. Khi các khâu được kiểm soát chặt chẽ, sẽ hạn chế các sản phẩm không bảo đảm an toàn, đồng thời việc truy xuất, thu hồi cũng thuận lợi hơn khi phát hiện vi phạm.

Bảo đảm ATTP cho bánh trung thu vì vậy không thể chỉ trông chờ vào khâu kiểm tra cuối cùng. Kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào, điều kiện sản xuất đến bảo quản, lưu thông và hậu kiểm là yêu cầu xuyên suốt, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ uy tín cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong mùa trung thu.

Bài và ảnh: Hồng Tư