Thúc đẩy giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp

Ngày 11/9, Sở Công thương phối hợp với Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức Hội thảo “Giải pháp tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp”, với sự tham dự của gần 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế, chuyên gia của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) và Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã chia sẻ thông tin, giải pháp về phát triển công trình xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả và chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp.

Các nội dung được tập trung trao đổi gồm: tiêu chí đánh giá công trình xanh; giải pháp phát triển công trình xanh và điện mặt trời mái nhà; ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực chiếu sáng; nền tảng quản lý hạ tầng tòa nhà, hệ thống chiếu sáng thông minh và giải pháp chiếu sáng đô thị.

Chuyên gia của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) chia sẻ các thông tin, giải pháp liên quan đến phát triển công trình xanh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh và xây dựng nông thôn mới nâng cao được đẩy mạnh, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả gắn với chuyển đổi xanh có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hướng tới phát triển bền vững.

Từ thực tế đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều dư địa để đầu tư, nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại các tuyến giao thông, trường học, trạm y tế, trụ sở hành chính và các công trình công cộng theo hướng tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ và thân thiện với môi trường.

Thông qua hội thảo, các doanh nghiệp có thêm thông tin về xu hướng công nghệ, tiêu chuẩn công trình xanh và các giải pháp tiết kiệm năng lượng; qua đó từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững.

Khánh Phương