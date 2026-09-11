“Tiếng loa biên phòng” góp phần chống khai thác IUU

Giữa cái nắng gay gắt và tiếng sóng vỗ rì rào, âm thanh quen thuộc từ chiếc loa cầm tay, hệ thống loa lưu động của các chiến sĩ bộ đội biên phòng tuyến biển vẫn đều đặn vang lên. Không chỉ là công cụ truyền thanh đơn thuần, “Tiếng loa biên phòng” đang trở thành người bạn đồng hành tin cậy, góp phần làm chuyển biến nhận thức của ngư dân trong chiến dịch chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Cán bộ Đồn Biên phòng Đa Lộc tuyên truyền Luật Thủy sản và quy định chống khai thác IUU cho ngư dân.

Tỉnh Thanh Hóa có khoảng 102km bờ biển với 6.192 phương tiện tàu thuyền làm nghề khai thác; trong đó có 952 tàu khai thác xa bờ. Để linh hoạt tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân các vùng khó, chưa có điều kiện tiếp cận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai mô hình “Tiếng loa biên phòng” để xóa khoảng trống thông tin cho người dân, góp phần gỡ thẻ vàng IUU.

Tại Trạm Kiểm soát biên phòng Quảng Nham (thuộc Đồn Biên phòng Sầm Sơn) nằm trên địa bàn xã Tiên Trang, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền xã duy trì tuyên truyền chính sách, pháp luật cho bà con ngư dân. Không chỉ là những buổi tuyên truyền theo lịch mà cán bộ, chiến sĩ của trạm còn linh hoạt tổ chức những buổi tuyên truyền lưu động, đột xuất, trực tiếp và gián tiếp qua hệ thống loa truyền thanh, loa cầm tay để thông tin đến nhanh nhất với người dân. Đặc biệt, những đợt tàu thuyền cập bến đông, loa lưu động trở thành phương tiện hiệu quả để đưa thông tin đến từng chủ thuyền, ngư dân.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Quảng Nham, cho biết: "Bên cạnh phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản, đơn vị còn thường xuyên cập nhật các quy định về chống khai thác IUU, hướng dẫn sử dụng thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác, cảnh báo thiên tai và thông tin thời tiết trên biển. Nhờ được nhắc nhở thường xuyên, nhiều chủ tàu và ngư dân đã hình thành thói quen chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình khai thác hải sản. Ý thức duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác và 2 năm gần đây, xã Tiên Trang không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài”.

Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, thấm sâu vào đời sống, làm thay đổi thói quen sinh hoạt của ngư dân, cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Quảng Nham đã chú trọng biên soạn nội dung theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Không chỉ phát loa tại bến cá, cửa sông mà cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp xuống từng mạn thuyền để tuyên truyền, vận động ngư dân.

Ông Hà Văn Xuân, chủ tàu TH.90416, thôn Thuận Thắng, xã Tiên Trang, cho biết: “Mỗi lần chuẩn bị xuất bến, nghe tiếng loa của lực lượng biên phòng nhắc nhở là chúng tôi lại chủ động kiểm tra thiết bị giám sát hành trình VMS, luôn ghi nhật ký khai thác đầy đủ. Giờ ai cũng hiểu, chấp hành quy định IUU không chỉ để tránh bị phạt, mà là để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nâng giá trị cho sản phẩm khai thác của Việt Nam”.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục thực hiện cao điểm chống khai thác IUU, “Tiếng loa biên phòng” lại được triển khai thường xuyên, kiên trì hơn. Hình ảnh người lính mang quân hàm xanh tay cầm loa, tay cầm tờ rơi tỉ mỉ giải thích cho từng nhóm ngư dân trên bến cảng đã trở thành hình ảnh đẹp, thắt chặt thêm tình quân dân gắn bó.

Bà Nguyễn Thị Bùi, thôn Minh Đức, xã Vạn Lộc, cho biết: “Loa của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc thường xuyên nhắc nhở bà con ngư dân phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, thủ tục trước khi vươn khơi; tàu cá khi ra khơi phải luôn bật giám sát hành trình; các chế tài xử phạt nếu tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài... Chúng tôi được nghe nhiều nên cũng thuộc từ đó về tuyên truyền lại cho gia đình, người thân tuân thủ pháp luật khi khai thác trên biển".

Mô hình tuyên truyền “Tiếng loa biên phòng” đã và đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân xứ Thanh. Những thông tin phát đi không chỉ giúp bà con yên tâm vươn khơi, khai thác đúng quy định mà còn chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU, hướng tới phát triển nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.

Bài và ảnh: Lê Hòa