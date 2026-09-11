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Từ tháng 9/2026, Thanh Hóa công bố giá vật liệu xây dựng theo giá thị trường

Hải Đăng
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/9, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai giải pháp công bố thông tin giá vật liệu xây dựng (VLXD) theo giá thị trường.

Từ tháng 9/2026, Thanh Hóa công bố giá vật liệu xây dựng theo giá thị trường

Sáng 11/9, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai giải pháp công bố thông tin giá vật liệu xây dựng (VLXD) theo giá thị trường.

Từ tháng 9/2026, Thanh Hóa công bố giá vật liệu xây dựng theo giá thị trường

Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các sở, ngành liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các doanh nghiệp sản xuất, khai thác, cung ứng VLXD trên địa bàn.

Từ tháng 9/2026, Thanh Hóa công bố giá vật liệu xây dựng theo giá thị trường

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, Sở Xây dựng đang triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khảo sát, thu thập và công bố thông tin giá VLXD theo diễn biến thị trường.

Trong năm 2026, Sở Xây dựng đã công bố thông tin giá VLXD theo từng thời kỳ. Quý II/2026, thông tin được công bố đối với 37 mỏ đá, 6 mỏ cát và 15 mỏ đất san lấp; tháng 7 và tháng 8/2026 cập nhật lần lượt 39 mỏ đá, 5 mỏ cát và 14 mỏ đất san lấp.

Từ ngày 30/6/2026, trang thông tin điện tử công khai giá VLXD tại địa chỉ: giavlxdthanhhoa.vn được đưa vào vận hành, kết nối với IOC và Thanhhoa S. Đến nay, có 181 đơn vị cập nhật thông tin giá VLXD trên hệ thống.

Từ tháng 9/2026, Thanh Hóa công bố giá vật liệu xây dựng theo giá thị trường

Đại diện doanh nghiệp sản xuất, cung ứng VLXD phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy việc cung cấp, khảo sát, tổng hợp và công bố thông tin giá vẫn còn những hạn chế. Một số doanh nghiệp cung cấp thông tin chưa đầy đủ, chưa kịp thời; việc kiểm tra, đối chiếu tại một số địa phương chưa sâu sát.

Trong khi đó, một số ban quản lý dự án, chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm việc thu thập thông tin giá VLXD thực tế từ nhà thầu để gửi cơ quan chức năng làm căn cứ tổng hợp.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi cung cấp và kiểm chứng thông tin giá; việc kê khai, niêm yết giá của doanh nghiệp; phương thức khảo sát giá tại các mỏ, cơ sở sản xuất, cung ứng, cũng như việc sử dụng hóa đơn, hợp đồng mua bán VLXD để đối chiếu với giá kê khai.

Từ tháng 9/2026, Thanh Hóa công bố giá vật liệu xây dựng theo giá thị trường

Đại diện UBND xã Mường Lát phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, thông tin giá VLXD tháng 9/2026 được Sở Xây dựng công bố trước ngày 25/9. Từ tháng 10/2026, thông tin giá VLXD được công bố trước ngày 5 của tháng kế tiếp.

Các doanh nghiệp sản xuất, khai thác, cung ứng VLXD có trách nhiệm cập nhật thông tin về giá, sản lượng, trữ lượng và khả năng cung ứng. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án có trách nhiệm thu thập thông tin giá thực tế từ nhà thầu, kèm hóa đơn, hợp đồng mua VLXD để làm căn cứ đối chiếu.

Việc chuyển sang công bố thông tin giá VLXD theo giá thị trường được kỳ vọng góp phần nâng cao tính minh bạch, sát thực tế của dữ liệu giá, phục vụ tốt hơn công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và chủ đầu tư chủ động trong lập, quản lý và thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Hải Đăng

Từ khóa:

#Công bố #Chủ tịch UBND tỉnh #Thị trường #Vật liệu xây dựng #Hiệp hội Doanh nghiệp #thực hiện #Đối thoại với doanh nghiệp #Triển khai #Ban quản lý dự án #Trách nhiệm

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