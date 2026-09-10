Công ty TNHH Khoáng sản Phú Nguyên được cấp phép khai thác đất san lấp tại xã Xuân Du

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 513/GP-UBND ngày 10/9/2026 cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Khoáng sản Phú Nguyên khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Du.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản, Công ty TNHH Khoáng sản Phú Nguyên được khai thác đất làm vật liệu san lấp tại xã Xuân Du bằng phương pháp lộ thiên, với diện tích khu vực khai thác 6,8737 ha, gồm 2 khu vực có diện tích lần lượt 2,8736 ha và 4,0001 ha.

Tổng khối lượng khoáng sản được phép khai thác là 673.701 m3, công suất khai thác tối đa 270.000 m3/năm. Mức sâu khai thác thấp nhất tại cốt +22,0 m. Thời gian khai thác 3 năm kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, trong đó thời gian xây dựng cơ bản là 6 tháng.

Công ty TNHH Khoáng sản Phú Nguyên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính; kê khai, báo cáo trung thực sản lượng khai thác; bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ, an toàn lao động và thực hiện các quy định về bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường.

Trong quá trình khai thác, doanh nghiệp phải kiểm soát sản lượng khoáng sản thực tế trước khi vận chuyển ra khỏi khu vực dự án; đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động khoáng sản; thực hiện thống kê, kiểm kê trữ lượng, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

LP (Nguồn UBND tỉnh)