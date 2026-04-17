Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 6776/UBND-CNXDKH về việc tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh cơ bản được quan tâm triển khai, lưới điện vận hành an toàn, góp phần quan trọng cung ứng điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn còn diễn ra; nhiều công trình, nhà ở, cây trồng vi phạm khoảng cách an toàn; hiện tượng người dân thả diều, đốt nương rẫy gần lưới điện gây sự cố, cùng với tình trạng trộm cắp, tháo dỡ thiết bị công trình điện chưa được xử lý dứt điểm. Những vi phạm này tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố lưới điện, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và an ninh năng lượng trên địa bàn.

Để khắc phục triệt để các tồn tại nêu trên, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Điện lực số 61/2024/QH15; Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Hệ thống truyền tải điện 500kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong đó, Sở Công Thương phát huy vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển điện lực và Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh; chủ trì tham mưu UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành các chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo nhằm triển khai hiệu quả công tác bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã phường, các đơn vị điện lực, cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình điện lực, hành lang an toàn lưới điện cao áp, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; chú trọng tuyên truyền hậu quả, tác hại của các hành vi vi phạm đối với an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, an ninh năng lượng quốc gia. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường rà soát, phân loại và xây dựng lộ trình xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng; chủ trì tham mưu tổ chức “Tháng cao điểm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp” trước mùa mưa bão. Chỉ đạo các đơn vị điện lực phối hợp với UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hành lang an toàn, nhất là tình trạng cây trồng, công trình vi phạm khoảng cách tiềm ẩn nguy cơ sự cố lưới điện.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả Đề án “Bảo đảm an ninh, trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2026 – 2030”. Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý vận hành lưới điện và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, phòng ngừa và điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các loại tội phạm trộm cắp, phá hoại tài sản công trình lưới điện quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong đó tập trung nội dung nâng cao ý thức bảo vệ an toàn cho lưới điện và chủ động tố giác các hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành: Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường; Các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cao áp; các tổ chức quản lý, kinh doanh điện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

Xem toàn văn công văn tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)