Tăng cường công tác thẩm tra kết quả ý kiến, kiến nghị của cử tri

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, các ban của HĐND tỉnh không ngừng nghiên cứu, cải tiến phương thức làm việc, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra kết quả ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp. Qua đó, đã kịp thời giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc và bức xúc trong thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho thấy nhiều kiến nghị liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự, biên chế, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách cho người dân... đã được UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp để báo cáo UBND tỉnh giải quyết. Trong đó, 100% kiến nghị cử tri gửi tới các kỳ họp được UBND tỉnh trả lời nghiêm túc, đảm bảo tiến độ. Nội dung trả lời rõ ràng, cơ bản giải quyết được những vấn đề cử tri quan tâm, chất lượng giải quyết và trả lời các kiến nghị được nâng lên. Sau khi giải quyết đã kịp thời thông báo kết quả, thể hiện sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri. Đối với những nội dung kiến nghị có liên quan đến các quy định của Trung ương, của tỉnh đang trong quá trình thay thế, sửa đổi, UBND tỉnh đã có trả lời cập nhật tình hình để cử tri, Nhân dân được biết.

Tuy nhiên, qua thẩm tra Ban Pháp chế HĐND tỉnh chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đó là: Vẫn còn nhiều nội dung mà cử tri kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm; một số kiến nghị kết quả giải quyết còn chậm, kéo dài, cử tri nhiều lần kiến nghị. Một số kiến nghị đã giao nhiệm vụ nhưng chưa xác định rõ lộ trình, quy định thời hạn các cơ quan, đơn vị, địa phương phải giải quyết xong và báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; vẫn còn nội dung cử tri kiến nghị nhưng trả lời, giải quyết chưa đầy đủ; một số nội dung trả lời chưa đánh giá đúng mức độ kết quả giải quyết.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, thời gian qua các ban của HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp. Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và hồ sơ, tài liệu được tiếp nhận, các ban của HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu các nội dung thẩm tra thuộc lĩnh vực được phân công. Đồng thời, phân công bộ phận tham mưu, giúp việc phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập thông tin về nội dung thẩm tra tại kỳ họp và chuyển các tài liệu cần thiết để thành viên của ban có thời gian nghiên cứu. Đặc biệt, các ban luôn đổi mới phương pháp thẩm tra như căn cứ nội dung đã nghiên cứu, xem xét tiến hành khảo sát trực tiếp liên quan đến việc giải quyết ý kiến, kiến nghị tại một số đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời làm việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị chủ trì trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Qua thẩm tra cho thấy, tất cả các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu, trả lời bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Trong đó, đã chú trọng quan tâm giải quyết những nội dung kiến nghị liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội và đời sống của người dân. Đến nay, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm như: Ban hành quyết định thu hồi trên 186.635m2 đất của các hộ dân tại xã Cẩm Vân để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án cụm công nghiệp sau khi các hộ dân đồng ý với mức bồi thường; cắm biển bổ sung trên tuyến đường tỉnh 522B; đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Long Sơn từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa (cũ)...

Qua thẩm tra, các ban của HĐND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế; từ đó, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có liên quan. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, phối hợp của các cơ quan có liên quan, có giải pháp và xác định rõ lộ trình giải quyết để giải quyết dứt điểm đối với các kiến nghị chưa giải quyết xong. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường nâng cao trách nhiệm, thường xuyên phối hợp trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri bảo đảm việc giải quyết các kiến nghị của cử tri được trả lời kịp thời, thực chất, hiệu quả, đồng bộ thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra kết quả ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại các kỳ họp, các ban của HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, sở, ngành của tỉnh trong việc gửi các báo cáo đúng hạn để ban có đủ thời gian nghiên cứu, tìm hiểu làm cơ sở xây dựng báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng. Cùng với đó, tăng cường tổ chức khảo sát thực tế ở các địa phương, cơ sở để nắm thông tin liên quan đến kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bài và ảnh: Quốc Hương