Tăng cường bảo đảm an toàn hàng không trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tăng cường bảo đảm an toàn hàng không trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tại khu vực miền Bắc nói chung và địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã phát sinh nhiều hành vi trực tiếp uy hiếp an toàn hàng không như: Thả diều, bóng bay, đèn trời; sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam, UAV), phương tiện bay siêu nhẹ trái phép; chiếu đèn laze, ánh sáng cường độ cao vào khu vực tàu bay cất, hạ cánh; đốt rơm rạ tạo khói trong hành lang bay; nuôi, thả chim, vật nuôi có nguy cơ va chạm với tàu bay.

Đặc biệt, trong các ngày 13/6/2025 và 14/6/2025, thiết bị bay không người lái đã xâm nhập trái phép khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân, buộc phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay theo khung giờ đêm từ ngày 16/6/2025 đến hết ngày 1/7/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác và an toàn bay.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Cảng hàng không Thọ Xuân và UBND các xã, phường liên quan tuyên truyền trực tiếp đến người dân cư trú tại khu vực lân cận cảng hàng không để nâng cao văn hóa an ninh, an toàn hàng không, trong đó tập trung làm rõ các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khu vực cấm, khu vực hạn chế bay; các hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Chủ động triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ rà soát địa bàn, xác định các khu vực, đối tượng có nguy cơ vi phạm; xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát theo khu vực, thời gian trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý từ sớm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đối với các trường hợp gây ảnh hưởng đến hoạt động bay phải xử lý triệt để, công khai kết quả xử lý để răn đe, phòng ngừa chung.

Phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không Thọ Xuân và các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, xác minh xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, đặc biệt là các tình huống khẩn nguy hàng không.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường quản lý hoạt động bay của thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn; phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động sử dụng thiết bị bay; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp bay trái phép, đặc biệt tại khu vực lân cận Cảng hàng không Thọ Xuân và hành lang bay, bảo đảm tuân thủ quy định về quản lý vùng trời, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bay dân dụng.

UBND các xã, phường tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ việc sử dụng thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, không để phát sinh các vụ việc ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh của tàu bay.

Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân, tổ chức trên địa bàn không thực hiện các hành vi như: Thả diều, bóng bay, đèn trời; chiếu đèn laze; sử dụng flycam, thiết bị bay không người lái trong khu vực cấm, khu vực cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; tổ chức tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức phù hợp với địa bàn cơ sở như hệ thống truyền thanh, họp dân, họp thôn, tổ dân phố, lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng, treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu... bảo đảm người dân nhận biết rõ và chấp hành nghiêm các quy định.

Riêng đối với các xã khu vực lân cận Cảng hàng không Thọ Xuân (Sao Vàng, Xuân Hòa, Thọ Bình), tăng cường tuyên truyền với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tổ chức ký cam kết đối với từng hộ gia đình, tổ chức, cá nhân không thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an toàn hàng không. Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn; kịp thời phát hiện các hành vi, vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không; chủ động phối hợp với Công an tỉnh và Cảng hàng không Thọ Xuân để xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

