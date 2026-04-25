Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường sắt dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5/2026.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Đường sắt Việt Nam tại Văn bản số 946/CĐSVN-VTPC ngày 23/4/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các xã, phường có đường sắt đi qua và Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo quy định.

Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đường sắt đến người dân, đặc biệt là các quy định khi tham gia giao thông tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo Nghị định số 16/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo đảm TTATGT đường sắt trong tình hình mới. Trong đó, tập trung rà soát, bổ sung kịp thời hệ thống biển báo, vạch dừng xe, gồ giảm tốc tại các đường ngang còn thiếu, hư hỏng thuộc phạm vi quản lý.

Các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra công tác cảnh giới, chốt gác tại các lối đi tự mở nguy hiểm; tổ chức phát quang, giải tỏa tầm nhìn tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị quản lý an toàn đường sắt bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các điểm giao cắt có mật độ phương tiện lớn, hạn chế ùn tắc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đường sắt.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại các nhà ga có lưu lượng hành khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ; chú trọng công tác phòng, chống khủng bố, buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh và kiểm soát tải trọng hàng hóa trong khu vực ga đường sắt.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm giao thông đường sắt thông suốt, an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong các dịp cao điểm lễ, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

LP (Nguồn UBND tỉnh)