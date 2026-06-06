Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Phan Nga
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/6, tại phường Quảng Phú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường (BVMT), vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Sáng 6/6, tại phường Quảng Phú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường (BVMT), vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự lễ phát động.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và phường Quảng Phú.

Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Các đại biểu dự lễ phát động.

Phong trào “Toàn dân chung tay BVMT, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động được triển khai trên phạm vi toàn quốc, với kỳ vọng tạo bước chuyển biến tích cực từ từng các hộ gia đình, khu dân cư đến cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở.

Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quảng Phú hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện phong trào “Toàn dân chung tay BVMT, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Phong trào được triển khai đồng bộ tại tất cả các thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quốc với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, phân loại rác tại nguồn, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và các mô hình tự quản về BVMT.

Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán, nhấn mạnh: Môi trường sống có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe, chất lượng cuộc sống của Nhân dân và sự phát triển bền vững của địa phương. Việc tổ chức Lễ ra quân đồng loạt tại 166 xã, phường trong toàn tỉnh ngày hôm nay không chỉ là hành động hưởng ứng sự chỉ đạo của Trung ương, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Thanh Hóa trong việc khắc phục những hạn chế, quyết tâm xây dựng một môi trường sống trong lành hơn.

Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Để phong trào thi đua BVMT không dừng lại ở hình thức, mang tính phong trào nhất thời mà trở thành thói quen, nếp sống thường xuyên, ổn định trong cộng đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân phường Quảng Phú nói riêng và Nhân dân toàn tỉnh nói chung hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện phong trào thi đua.

Đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt và khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng, quyết tâm cao, thống nhất hành động cùng cấp ủy, chính quyền, đăng ký đảm nhận những mô hình, công trình phần việc cụ thể, thiết thực, thực hiện bền vững phong trào toàn dân BVMT.

Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trườngCác đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký giao ước thi đua thực hiện Phong trào “Toàn dân chung tay BVMT, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” của đại diện các khu dân cư.

Nhân dịp này, đại diện các khu dân cư đã ký giao ước thi đua thực hiện Phong trào “Toàn dân chung tay BVMT, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” tại địa phương.

Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia diễu hành biểu dương lực lượng...

Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

...ra quân dọn vệ sinh môi trường ở cánh đồng rau,

Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

và làm sạch các tuyến đường ở khu dân cư.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng đã tham gia diễu hành biểu dương lực lượng; ra quân dọn vệ sinh môi trường, làm sạch các tuyến đường ở khu dân cư, cánh đồng rau, Khu tưởng niệm anh hùng, liệt sỹ, các chợ dân sinh và mương tiêu, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chung tay BVMT trong cộng đồng.

Phan Nga

Từ khóa:

#Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Chủ tịch UBND tỉnh #Toàn dân #Hưởng ứng #sạch đẹp #chung tay #Quảng Phú #xanh #Bảo vệ môi trường #Phát triển bền vững

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và hội NCT quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao đời sống...
Đồng hành cùng trẻ trong kỳ nghỉ hè

Đồng hành cùng trẻ trong kỳ nghỉ hè

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Khi năm học khép lại, nhiều trẻ em bước vào kỳ nghỉ hè với quỹ thời gian dài và nhiều lựa chọn giải trí. Tuy nhiên, phía sau niềm vui nghỉ hè của trẻ là những nỗi lo của các bậc phụ huynh về việc quản lý, chăm sóc và định hướng con em mình. Thực tế...
Thượng Ninh nỗ lực giảm nghèo

Thượng Ninh nỗ lực giảm nghèo

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Bên cạnh việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Thượng Ninh đã chủ động đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tạo bước chuyển rõ nét trong công tác giảm nghèo.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh