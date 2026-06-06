Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Sáng 6/6, tại phường Quảng Phú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường (BVMT), vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự lễ phát động.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và phường Quảng Phú.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Phong trào “Toàn dân chung tay BVMT, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động được triển khai trên phạm vi toàn quốc, với kỳ vọng tạo bước chuyển biến tích cực từ từng các hộ gia đình, khu dân cư đến cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Quảng Phú hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện phong trào “Toàn dân chung tay BVMT, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Phong trào được triển khai đồng bộ tại tất cả các thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quốc với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, phân loại rác tại nguồn, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và các mô hình tự quản về BVMT.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán, nhấn mạnh: Môi trường sống có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe, chất lượng cuộc sống của Nhân dân và sự phát triển bền vững của địa phương. Việc tổ chức Lễ ra quân đồng loạt tại 166 xã, phường trong toàn tỉnh ngày hôm nay không chỉ là hành động hưởng ứng sự chỉ đạo của Trung ương, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Thanh Hóa trong việc khắc phục những hạn chế, quyết tâm xây dựng một môi trường sống trong lành hơn.

Để phong trào thi đua BVMT không dừng lại ở hình thức, mang tính phong trào nhất thời mà trở thành thói quen, nếp sống thường xuyên, ổn định trong cộng đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân phường Quảng Phú nói riêng và Nhân dân toàn tỉnh nói chung hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện phong trào thi đua.

Đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt và khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng, quyết tâm cao, thống nhất hành động cùng cấp ủy, chính quyền, đăng ký đảm nhận những mô hình, công trình phần việc cụ thể, thiết thực, thực hiện bền vững phong trào toàn dân BVMT.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký giao ước thi đua thực hiện Phong trào “Toàn dân chung tay BVMT, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” của đại diện các khu dân cư.

Nhân dịp này, đại diện các khu dân cư đã ký giao ước thi đua thực hiện Phong trào “Toàn dân chung tay BVMT, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” tại địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia diễu hành biểu dương lực lượng...

...ra quân dọn vệ sinh môi trường ở cánh đồng rau,

và làm sạch các tuyến đường ở khu dân cư.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng đã tham gia diễu hành biểu dương lực lượng; ra quân dọn vệ sinh môi trường, làm sạch các tuyến đường ở khu dân cư, cánh đồng rau, Khu tưởng niệm anh hùng, liệt sỹ, các chợ dân sinh và mương tiêu, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chung tay BVMT trong cộng đồng.

Phan Nga