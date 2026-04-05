Tấn công UAV tại Kuwait làm gia tăng căng thẳng năng lượng Trung Đông

Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi ngày 5/4, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), được cho là do Iran thực hiện, đã gây hỏa hoạn tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) ở thủ đô Kuwait City. Diễn biến này cho thấy dấu hiệu mở rộng mục tiêu từ các cơ sở sản xuất sang các trung tâm điều hành chiến lược của ngành năng lượng trong khu vực.

Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) bốc cháy sau đòn tấn công bằng UAV nghi của Iran. Ảnh: Times Now.

Theo hãng tin Bloomberg, tòa nhà bị hư hại và toàn bộ nhân viên đã được sơ tán an toàn, trong khi lực lượng cứu hỏa nhanh chóng khống chế đám cháy. Lãnh đạo KPC cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên và duy trì hoạt động ổn định.

Liên quan diễn biến này, Bộ Tài chính Kuwait cho biết một cuộc tấn công UAV xảy ra tối 4/4 đã gây thiệt hại đáng kể đối với khu phức hợp các bộ tại Kuwait City, song không ghi nhận thương vong. Các cơ quan được yêu cầu làm việc từ xa trong ngày 5/4 và dự kiến trở lại bình thường từ ngày 6/4.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước vụ việc, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran công bố danh sách mục tiêu cập nhật, trong đó mở rộng sang các cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, nước và hơi nước, bên cạnh các tài sản dầu khí và hóa chất từng bị nhắm tới trước đó. Động thái này cho thấy phạm vi mục tiêu có xu hướng mở rộng và mang tính hệ thống hơn.

Kuwait gần đây hứng chịu nhiều đợt không kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu và hạ tầng hàng không.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Kuwait gần đây liên tiếp hứng chịu các đợt không kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu Mina Al-Ahmadi, Mina Abdullah cũng như một số cơ sở hạ tầng hàng không. Chuỗi diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, đồng thời cho thấy xung đột đang lan rộng về phạm vi và mức độ tác động.

Giới quan sát nhận định nếu xu hướng này tiếp diễn, rủi ro đối với an ninh năng lượng khu vực sẽ tiếp tục gia tăng, kéo theo những hệ lụy đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Thanh Giang

Nguồn: Economic Times, Bloomberg.