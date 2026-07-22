Tấn công mạng gây chấn động Hàn Quốc, dữ liệu gần 10.000 nhà ngoại giao bị rò rỉ

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Học viện Ngoại giao Quốc gia sau khi xuất hiện nghi vấn dữ liệu của khoảng 10.000 người, trong đó có các nhà ngoại giao và quan chức công tác tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, có thể đã bị truy cập trái phép. Đây được coi là vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhất nhằm vào hệ thống của cơ quan ngoại giao nước này.

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Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Korea JoongAng Daily.

Ngày 21/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il cho biết, tin tặc đã xâm nhập máy chủ của hệ thống đào tạo trực tuyến từ khoảng tháng 5/2025 và duy trì quyền truy cập không liên tục trong gần 10 tháng trước khi vụ việc được phát hiện vào đầu tháng 2/2026.

Giải thích về việc chậm trễ công khai vụ việc sau 5 tháng kể từ khi phát hiện, ông Park Il khẳng định quyết định này xuất phát từ tính chất nhạy cảm của các vấn đề đối ngoại - an ninh và yêu cầu phân tích kỹ thuật phức tạp, hoàn toàn không liên quan đến các sự kiện ngoại giao hay tranh chấp thương mại khác. Quan chức Bộ Ngoại giao đã báo cáo sự việc lên Văn phòng Tổng thống ngay sau khi phát hiện.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, kết quả điều tra ban đầu cho thấy dữ liệu có khả năng bị truy cập gồm tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ thư điện tử, mã số nhân viên và mật khẩu đã được mã hóa. Các thông tin nhạy cảm như số căn cước, số điện thoại, địa chỉ và ảnh cá nhân được cho là không lưu trữ trên máy chủ này.

Vụ tấn công mạng gây chấn động Hàn Quốc làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của gần 10.000 nhà ngoại giao. Ảnh minh họa.

Giới chức Hàn Quốc đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng do danh sách nhân sự ngoại giao và quan chức công tác ở nước ngoài vốn không được công khai. Việc dữ liệu thư điện tử có nguy cơ bị lộ cũng làm gia tăng rủi ro tấn công mạng có chủ đích và hoạt động gián điệp.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hiện chưa xác định được thủ phạm và không loại trừ khả năng có sự tham gia của các nhóm tin tặc được nhà nước hậu thuẫn. Hệ thống đã được cô lập để phục vụ điều tra và chưa có thời điểm cụ thể khôi phục hoạt động.

Thanh Giang

Nguồn: SBS, Chosun.