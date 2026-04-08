Tấn công bằng súng bên ngoài Lãnh sự quán Israel tại Istanbul

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho biết, ba đối tượng đã nổ súng vào lực lượng cảnh sát bên ngoài tòa nhà nơi đặt Lãnh sự quán Israel tại Istanbul, dẫn đến một cuộc đấu súng khiến một đối tượng bị tiêu diệt, hai người còn lại bị thương và bị bắt giữ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại hiện trường sau vụ tấn công Lãnh sự quán Israel ở Istanbun, ngày 7/4/2026. Ảnh: AP.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy các đối tượng mang ba lô, sử dụng súng trường và súng ngắn, trong khi cảnh sát nổ súng đáp trả và tìm nơi trú ẩn xung quanh các xe cảnh sát đỗ gần trạm kiểm soát. Cuộc đấu súng kéo dài khoảng 10 phút giữa các tòa nhà cao tầng trong khu vực tài chính của thành phố.

Thống đốc Istanbul, ông Davut Gul, cho biết hai cảnh sát bị thương nhẹ. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hai đối tượng bị thương là anh em ruột, di chuyển từ thành phố Izmit, cách Istanbul khoảng 100 km, bằng xe thuê. Một trong số họ được xác định có liên quan tới một tổ chức “lợi dụng tôn giáo”, nhưng chưa nêu tên cụ thể.

Hiện tại, không có nhà ngoại giao Israel nào có mặt tại Lãnh sự quán. Các nhà ngoại giao Israel đã rời Thổ Nhĩ Kỳ từ cuối năm 2023, sau khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát tại Gaza, dẫn đến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trước Lãnh sự quán và trên khắp nước này, đồng thời làm quan hệ song phương giữa hai nước gần như bị đóng băng.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa hiện trường sau vụ tấn công Lãnh sự quán Israel tại Istanbul. Ảnh: AP.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, lên án vụ tấn công là “hèn nhát” và khẳng định: “Vụ việc sẽ không làm suy giảm niềm tin và an ninh tại Thổ Nhĩ Kỳ.” Bộ Ngoại giao Israel cũng bày tỏ đánh giá cao hành động nhanh chóng của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn vụ tấn công.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tom Barrack, lên án vụ việc, cho rằng đây là một cuộc tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Israel và ca ngợi phản ứng “nhanh chóng, quyết liệt” của các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường an ninh quanh các cơ sở ngoại giao Israel kể từ khi các nhà ngoại giao rút khỏi nước này năm 2023. Hồi năm ngoái, ba cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và sáu phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng thiệt mạng trong một cuộc đấu súng tại Yalova, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, trong chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang nghi chuẩn bị tấn công vào dịp lễ Giáng sinh và Năm mới. Hiện các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục điều tra, phong tỏa hiện trường và truy tìm các đối tượng liên quan.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.