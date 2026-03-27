Tân binh Hoàng Hên gây sốt với màn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt; Tuyển Pháp hạ gục Brazil

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh, HLV Kim Sang-sik hài lòng với các thử nghiệm; Xác định 4 cặp đấu “sinh tử” tranh vé dự World Cup 2026 khu vực châu Âu; Senegal vẫn diễu hành cúp AFCON dù bị tước danh hiệu... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (27/3).

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh, HLV Kim Sang-sik hài lòng với các thử nghiệm

Tối 26/3, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Bangladesh 3-0 trên sân Hàng Đẫy nhờ các pha lập công của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik dành lời khen ngợi cho tân binh Đỗ Hoàng Hên về khả năng thích nghi đa năng và đẳng cấp chơi bóng. Ngược lại, chiến lược gia người Hàn Quốc bày tỏ sự thận trọng với Nguyễn Xuân Son khi tiền đạo này đang gặp vấn đề về cân nặng (tăng 4kg) và chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương.

Đây là màn tổng duyệt quan trọng giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng và điều chỉnh điểm rơi phong độ cho các trụ cột như Văn Hậu, Quang Hải trước trận tái đấu quyết định với Malaysia vào ngày 31/3 tới.

Tân binh Đỗ Hoàng Hên gây sốt với màn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt

Tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đã chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh tối 26/3. Dù phóng viên đặt câu hỏi bằng tiếng Anh, ngôi sao này vẫn gây bất ngờ khi trả lời 100% bằng tiếng Việt với phát âm tự nhiên. Trước đó, anh cũng gây ấn tượng mạnh với khoảnh khắc hát vang quốc ca đầy hào hùng trên sân Hàng Đẫy.

Dù chưa ghi bàn trong trận ra mắt, sự hòa nhập nhanh chóng và thái độ tôn trọng văn hóa Việt Nam của Hoàng Hên đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Anh khẳng định sẽ nỗ lực cải thiện phong độ để hiện thực hóa mục tiêu ghi bàn trong trận đại chiến với Malaysia vào ngày 31/3 tới.

Xác định 4 cặp đấu “sinh tử” tranh vé dự World Cup 2026 khu vực châu Âu

Vòng bán kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu đã khép lại với nhiều diễn biến kịch tính.

Italia khẳng định sức mạnh khi vượt qua Bắc Ireland 2-0, trong khi các đội bóng như CH Séc và Bosnia & Herzegovina phải nhờ đến loạt sút luân lưu cân não để giành quyền đi tiếp. Những bất ngờ cũng xuất hiện khi Kosovo đánh bại Slovakia với tỷ số nghẹt thở 4-3.

Bốn cặp chung kết quyết định tấm vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã được xác định: Bosnia & Herzegovina gặp Italia, Thụy Điển đối đầu Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán Kosovo và CH Séc gặp Đan Mạch. Các trận đấu này sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4.

Tuyển Pháp hạ gục Brazil dù thi đấu thiếu người

Rạng sáng 27/3, đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh trước Brazil trong trận giao hữu trên đất Mỹ.

Kylian Mbappe mở tỷ số ở phút 30 bằng một cú lốp bóng tinh tế sau đường kiến tạo của Dembele. Dù phải thi đấu thiếu người từ hiệp hai sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Upamecano, “Les Bleus” vẫn nhân đôi cách biệt nhờ công của Hugo Ekitike.

Brazil nỗ lực gây sức ép và có bàn rút ngắn tỷ số của Bremer ở cuối trận nhưng không đủ để lật ngược tình thế. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Didier Deschamps kéo dài mạch bất bại lên con số 8, đồng thời là lời cảnh báo đanh thép cho đối thủ trước thềm World Cup 2026.

Senegal vẫn diễu hành cúp AFCON dù bị tước danh hiệu

Bất chấp phán quyết tước danh hiệu từ Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF), Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) khẳng định vẫn tổ chức diễu hành cúp vô địch AFCON 2025 trước trận giao hữu với Peru tại Pháp cuối tuần này.

Senegal bác bỏ việc bị xử thua ngược 0-3 cho Morocco với lý do bỏ trận, đồng thời tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng để bảo vệ danh dự.

Hiện tại, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã thụ lý đơn kháng cáo của Senegal. Trong khi chờ đợi phán quyết cuối cùng, đội bóng Tây Phi vẫn nắm giữ chiếc cúp thực tế, khiến tranh chấp ngôi vương bóng đá châu lục trở nên căng thẳng và chưa có hồi kết.

