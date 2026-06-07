CĐV Thái Lan có nguy cơ không được xem World Cup; Tuyển Anh thắng nhọc New Zealand

U19 Việt Nam quyết giữ ngôi đầu trước đối thủ Indonesia; Trịnh Thu Vinh và đồng đội mang về tấm HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam; Lamine Yamal được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2025-2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (7/6).

U19 Việt Nam quyết giữ ngôi đầu trước đối thủ Indonesia

Vào lúc 20h hôm nay (7/6), U19 Việt Nam sẽ bước vào trận quyết đấu với U19 Indonesia trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A, giải U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam quyết giữ ngôi đầu bảng A (Ảnh: VFF).

Hiện tại, cả hai đội đều có 6 điểm nhưng U19 Việt Nam đang chiếm lợi thế về chỉ số phụ. Nhờ đó, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi chỉ cần một kết quả hòa là đủ để bảo toàn ngôi đầu bảng và giành tấm vé trực tiếp vào bán kết.

Với tâm thế thoải mái cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U19 Việt Nam chủ trương chơi kiểm soát bóng để hóa giải sự nôn nóng của chủ nhà. Việc phong tỏa các mũi nhọn như Welber Jardim và Arkhan Kaka sẽ là chìa khóa để đội bóng của chúng ta hoàn thành mục tiêu.

Trịnh Thu Vinh và đồng đội mang về tấm HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam

Tại Giải vô địch Bắn súng Đông Nam Á 2026 đang diễn ra ở Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành tấm Huy chương vàng đầu tiên ở nội dung 25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ.

Bắn súng Việt Nam giành HCV đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: TTVN.

Với tổng điểm 1.749, bộ ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung đã khẳng định vị thế dẫn đầu, trong đó Nguyễn Thùy Trang còn giành thêm Huy chương bạc cá nhân.

Thành tích này là cú hích tinh thần quan trọng sau khi đoàn Việt Nam đã giành được nhiều Huy chương bạc và đồng ở các nội dung khác trước đó. Giải đấu kéo dài đến ngày 12/6, và đội tuyển bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục chinh phục thêm những tấm Huy chương vàng ở các nội dung trọng điểm còn lại.

Tuyển Anh thắng nhọc New Zealand, Đức tự tin hạ Mỹ trước thềm World Cup 2026

Trong loạt trận giao hữu rạng sáng 7/6, đội tuyển Anh dù giành chiến thắng 1-0 trước New Zealand nhờ pha lập công duy nhất của Harry Kane nhưng vẫn gây thất vọng lớn về khả năng dứt điểm khi chỉ có 2 cú sút trúng đích sau 22 lần hãm thành. Điểm sáng hiếm hoi của “Tam sư” là màn ra mắt ấn tượng của tài năng trẻ 17 tuổi Rio Ngumoha.

Harry Kane ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Anh đánh bại New Zealand.

Ở một diễn biến khác, tuyển Đức đã có màn chạy đà tự tin hơn khi nhọc nhằn đánh bại chủ nhà Mỹ với tỷ số 2-1. Kai Havertz tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một pha kiến tạo quyết định cho Leroy Sane, giúp thầy trò Julian Nagelsmann giành chiến thắng dù phải chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà.

Những kết quả này mang đến những bài học quan trọng cho các ông lớn trước thềm World Cup 2026.

CĐV Thái Lan có nguy cơ không được xem World Cup

Chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 sẽ khởi tranh (11/6), nhưng Thái Lan vẫn chưa sở hữu bản quyền truyền hình do bất đồng về giá.

CĐV Thái Lan có nguy cơ không được theo dõi World Cup 2026 (Ảnh: FAT).

FIFA giữ nguyên yêu cầu 40 triệu USD, trong khi đơn vị đàm phán duy nhất là JAS chỉ chấp nhận trả 15 triệu USD, vì lo ngại thua lỗ nếu chi mức phí cao hơn. Trước đó, một đơn vị khác là TrueVisions đã rút lui, và nếu JAS thành công, người dân Thái Lan cũng sẽ không được xem miễn phí mà phải trả tiền.

Tình trạng này khiến người hâm mộ Thái Lan đối mặt với nguy cơ không thể theo dõi giải đấu lớn nhất hành tinh, đồng thời làm dấy lên lo ngại về việc CĐV chuyển sang các kênh “xem lậu” thay vì sử dụng các dịch vụ truyền hình chính thống.

Lamine Yamal được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2025-2026

Với màn trình diễn chói sáng, Lamine Yamal (18 tuổi) đã chính thức được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2025-2026.

Lamine Yamal lần đầu tiên nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga. (Ảnh: AP)

Ngôi sao trẻ của Barcelona đã ghi 16 bàn thắng và có 12 pha kiến tạo, đóng vai trò then chốt giúp đội bóng xứ Catalan bảo vệ thành công ngôi vô địch với 94 điểm. Dù bỏ lỡ 6 vòng đấu cuối do chấn thương, Yamal vẫn vượt qua những đối thủ nặng ký như Kylian Mbappe để giành danh hiệu cao quý này.

Bên cạnh đó, HLV Hansi Flick cũng được xướng tên là Huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa. Hiện tại, Yamal đang nỗ lực hồi phục để kịp góp mặt cùng tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026, giải đấu sẽ khởi tranh vào giữa tháng 6 tới.

HS