Cử tạ vươn mình nhờ làm tốt đào tạo trẻ

Trong những năm qua, đội tuyển cử tạ đã xây dựng được hệ thống đào tạo khá hoàn chỉnh từ tuyến năng khiếu, tuyến trẻ, đến tuyến tỉnh. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp bộ môn duy trì nguồn vận động viên (VĐV) kế cận chất lượng.

Các VĐV trẻ đội tuyển cử tạ Thanh Hóa nỗ lực tập luyện.

Tại các buổi tập của đội tuyển cử tạ, không khó để bắt gặp hình ảnh những lực sĩ trẻ miệt mài bên đòn tạ dưới sự hướng dẫn sát sao của các huấn luyện viên. Giữa cái nắng gay gắt của những ngày hè, nhà tập cử tạ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thanh Hóa vẫn vang lên những tiếng hô dứt khoát. Mồ hôi thấm đẫm áo tập nhưng không làm giảm đi sự tập trung và quyết tâm của các lực sĩ.

Trong bối cảnh thể thao thành tích cao Thanh Hóa ưu tiên đầu tư cho các môn thể thao mũi nhọn, đặc biệt là nhóm môn Olympic, cử tạ được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp những thành tích nổi bật. Đây vừa là động lực, vừa là trách nhiệm đối với ban huấn luyện và các VĐV. Cùng với nhiệm vụ thi đấu, đội tuyển đang tập trung xây dựng lực lượng kế cận thông qua công tác tuyển chọn và đào tạo VĐV trẻ, hướng tới sự phát triển bền vững của bộ môn.

Không quản ngại khó khăn, các huấn luyện viên đội tuyển cử tạ đã chủ động về cơ sở tìm kiếm nguồn VĐV từ nhiều địa phương trong tỉnh. Việc tuyển chọn được tiến hành kỹ lưỡng nhằm bảo đảm các ứng viên đáp ứng những yêu cầu đặc thù của bộ môn như sức mạnh, bản lĩnh tâm lý và khả năng thích nghi với cường độ tập luyện cao. Sau khi vượt qua quá trình sàng lọc, các VĐV triển vọng sẽ được đào tạo chuyên sâu để từng bước nâng cao trình độ và hướng tới thành tích cao.

Là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của cử tạ Thanh Hóa, Lê Thị Ngọc Diệp (xã Thượng Ninh) đến với bộ môn từ năm 2024, khi mới 12 tuổi. Nhận thấy tiềm năng của VĐV trẻ này, ban huấn luyện đã xây dựng lộ trình đào tạo riêng, chú trọng hoàn thiện kỹ thuật cơ bản và phát triển sức mạnh. Với nền tảng thể chất tốt, sự nhanh nhẹn cùng khả năng tiếp thu chuyên môn hiệu quả, Diệp sớm thích nghi với cường độ tập luyện cao của bộ môn cử tạ. Những tiến bộ đó đã được thể hiện rõ tại Giải Vô địch thanh thiếu niên quốc gia năm 2026, khi nữ đô cử trẻ xuất sắc giành 3 HCV ở các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử nhóm tuổi 13 - 14.

Còn lực sĩ trẻ Hà Thị Hải Vân bén duyên với cử tạ năm 14 tuổi. Sau hai năm được đào tạo bài bản, nữ VĐV trẻ đã ghi dấu ấn tại Giải Vô địch thanh thiếu niên quốc gia năm 2026 với 3 HCV hạng cân 53kg, nhóm tuổi 15 - 16. Vân cho biết, sự tận tình của các huấn luyện viên không chỉ trong công tác chuyên môn mà cả trong đời sống sinh hoạt đã giúp em thêm tự tin, quyết tâm vượt qua khó khăn để vươn lên trong tập luyện và thi đấu.

Câu chuyện của Diệp và Vân cho thấy khi VĐV trẻ được quan tâm đúng mức, được trao cơ hội và được huấn luyện bằng giáo án phù hợp thì những thành công sẽ đến. Những VĐV ở độ tuổi từ 13 - 15 hôm nay sẽ là tương lai của đội tuyển sau này.

Hiện đội tuyển cử tạ Thanh Hóa có 4 huấn luyện viên và 34 VĐV. Trong đó có 14 VĐV tuyến tỉnh, 11 VĐV tuyến trẻ và 9 VĐV năng khiếu. Bên cạnh VĐV chủ lực Trần Xuân Dũng (SN 1997, hạng 94kg) và Hà Thị Hóa (SN 2003, hạng 86kg), cử tạ Thanh Hóa đang có 2 gương mặt trong đội tuyển trẻ quốc gia là Phạm Quang Vinh (SN 2010) và Nguyễn Minh Quang (SN 2012) đều thi đấu ở hạng 55kg. Bên cạnh đó là hàng loạt gương mặt trẻ kế cận đầy triển vọng như Lương Tiểu Đàm (SN 2008, hạng 69kg), Bùi Thị Thanh Nhất (SN 2008, hạng 63kg), Trương Quỳnh Mai (SN 2006, hạng 58kg)...

Với sự quyết tâm, cố gắng của cả thầy và trò, cử tạ là một trong những bộ môn mang về nhiều huy chương cho thể thao thành tích cao Thanh Hóa trong các giải đấu. Cử tạ Thanh Hóa cũng luôn nằm ở tốp đầu trên “bản đồ” cử tạ quốc gia nhiều năm qua. Ở hai giải đấu đầu năm 2026, đội tuyển đều thi đấu hết sức ấn tượng khi giành 5 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ, xếp thứ nhì đồng đội nữ và thứ ba toàn đoàn tại Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia; giành 8 HCV, 7 HCB, 1 HCĐ, giành hạng nhì đồng đội nam lứa tuổi 15 - 16, hạng ba đồng đội nữ lứa tuổi 15 - 16 và xếp hạng ba toàn đoàn tại Giải vô địch thanh thiếu niên quốc gia.

Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Nguyễn Ngọc Hài nhận định: “Với chiến lược đào tạo bài bản, sự đầu tư đúng hướng, cùng tinh thần quyết tâm của các huấn luyện viên, VĐV, đội tuyển cử tạ đang từng bước xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai. Những thế hệ kế cận đầy triển vọng đang trưởng thành từng ngày, hứa hẹn tiếp nối truyền thống vẻ vang của các đàn anh đi trước".

Bài và ảnh: Anh Tuân