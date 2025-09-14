Tâm huyết vì sự phát triển của quê hương

26 năm gắn bó việc thôn, trong đó 3 năm làm bí thư chi bộ, trưởng thôn Phúc Lộc 1, xã Thiệu Tiến, ông Lê Viết Liêm luôn tận tâm, nhiệt tình với công việc, tích cực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Lê Viết Liêm (đứng giữa), bí thư chi bộ, trưởng thôn Phúc Lộc 1, xã Thiệu Tiến trò chuyện cùng người dân.

73 năm tuổi đời, 42 năm tuổi Đảng, những năm qua thực hiện nhiệm vụ “hai vai”, ông Lê Viết Liêm luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động, đồng thời là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Với vai trò người đứng đầu, ông Liêm thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với Nhân dân để tìm hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng, từ đó đưa ra những cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương để tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực.

Nổi bật là khi thôn bắt tay vào xây dựng thôn kiểu mẫu, ông Liêm cùng với cấp ủy bàn bạc, ban hành nghị quyết chuyên đề và giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đảng viên trong chi bộ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng thôn kiểu mẫu. Trong quá trình triển khai, thực hiện, mọi công việc đều được công khai dân chủ đến từng cán bộ, đảng viên và người dân trong các cuộc họp chi bộ, đoàn thể và Nhân dân để mọi người được biết và hiến kế những giải pháp vì sự phát triển của thôn.

Còn nhớ trước năm 2021, trong một số cuộc họp thôn, nhiều người dân đã nêu lên thực trạng một số đoạn đường trong thôn không có rãnh thoát nước, vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi ra ngoài đường, ảnh hưởng môi trường trong khu dân cư. Với mong muốn tạo nên diện mạo mới cho thôn, ông Liêm cùng với các đồng chí trong chi ủy và chi hội trưởng các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư và đóng góp công sức, tiền của để làm đường giao thông. Được tuyên truyền, vận động, Nhân dân trong thôn đã tự nguyện hiến gần 240m2 đất, đóng góp 1,4 tỷ đồng và hàng trăm ngày công để mở rộng đường và bê tông hóa 100% các tuyến đường giao thông trong thôn, xây dựng 800m rãnh thoát nước có nắp đậy. Thôn đã trồng được nhiều đường hoa, cây xanh, vẽ tranh bích họa để đường làng, ngõ xóm thêm sắc màu tươi sáng, sinh động hơn.

Cũng nhờ làm tốt công tác vận động, đến nay 100% hộ dân trong thôn phân loại rác thải tại nguồn, cơ bản người dân đều có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Vào ngày cuối tuần, mọi người tập trung quét dọn trước cổng nhà cũng như khu vực xung quanh khu dân cư, từ đó tạo nên môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được Nhân dân duy trì và thực hiện nghiêm túc.

Phong trào văn hóa, thể thao trên địa bàn xã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia vào hoạt động các câu lạc bộ dân vũ, liên thế hệ, bóng chuyền hơi... qua đó ngày càng thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Từ đó huy động sức dân trong xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã Thiệu Tiến (cũ) và đang trên hành trình xây dựng thôn thông minh.

Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ông Lê Viết Liêm còn là gương điển hình trong phát triển kinh tế. Vốn là người hoạt bát, năng động, năm 2023 ông đã mạnh dạn trồng khoảng 1.000 cây keo, nuôi tằm, nuôi 11 con dê... Sau khi trừ chi phí, tổng thu nhập của vợ chồng ông đạt 60 triệu đồng/năm.

Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm là lời khen ngợi mà người dân nơi đây đã dành cho ông. Với những nỗ lực của ông Lê Viết Liêm đã góp phần giúp cho đời sống của người dân trong thôn ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng/người/năm, nhiều năm qua không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Thôn Phúc Lộc 1 không chỉ phát triển kinh tế mà các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao luôn nằm trong tốp đầu của xã. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Phúc Lộc 1, trong đó có vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn Phúc Lộc 1 Lê Viết Liêm.

Bài và ảnh: Thu Thủy