Tạm dừng sản xuất, xử phạt hành chính đối với Công ty CP phân bón Nhật Long

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty CP phân bón Nhật Long Thanh Hóa (địa chỉ tại thôn 15, xã Sao Vàng) đã vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nên đã ra Quyết định tạm dừng sản xuất và xử phạt hành chính 458 triệu đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân định kỳ tháng 6 năm 2025 (ngày 20/6/2025) về việc giao hồ sơ cho Công an tỉnh chủ trì kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với Công ty Cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa (Công ty Nhật Long), địa chỉ thôn 15, xã Sao Vàng; ngày 21/6/2025, Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị, cá nhân liên quan thi hành Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại Công ty.

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện một số hành vi vi phạm.

Cụ thể, Công ty Nhật Long đã vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, xả nước thải có chứa các thông số vượt chỉ tiêu quy định ra môi trường, như: Nitơ vượt chỉ tiêu quy chuẩn cho phép 17 lần; tổng chỉ tiêu chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép 4,48 lần; nước thải tại vị trí thu mẫu có 4 thông số vượt chỉ tiêu, gồm: chỉ tiêu BOD5 vượt quy chuẩn cho phép 900 lần, chỉ tiêu COD vượt quy chuẩn cho phép 694,4 lần, tổng chỉ tiêu photpho vượt quy chuẩn cho phép 17,9 lần, tổng chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép 3,6 lần.

Bên cạnh đó, công ty này còn có hành vi vi phạm quy định về giấy phép môi trường. Công ty đã tự ý lắp đặt 1 đường ống bằng nhựa, phi 110, dài khoảng 6m chôn sâu dưới mặt đất khoảng 10cm dẫn chất thải ra khu đất cạnh bể chứa và chảy thẳng ra hồ Rung Rinh không đúng như nội dung giấy phép môi trường đã được phê duyệt.

Với các vi phạm trên, căn cứ Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Nhật Long, số tiền phạt là 458 triệu đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của cơ sở này trong thời gian 4,5 tháng để khắc phục vi phạm.

Ngoài ra, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công ty phá dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, sáng 8/8, lãnh đạo xã Sao Vàng cho biết, xã đã có Thông báo số 28/TB-UBND, ngày 7/8/2025 yêu cầu Công ty Cổ phần phân bón Nhật Long chấp hành quyết định xử phạt hành chính.

Thông báo nêu rõ, để khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm và đảm bảo sức khỏe của người dân trong khu vực, UBND xã Sao Vàng yêu cầu Công ty Cổ phần phân bón Nhật Long chấp hành nghiêm Quyết định số 60/QĐ-XPHC, ngày 22/7/2025 của Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa, quy định về bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng hoàn thành nhiệm vụ. Tạm dừng hoạt động sản xuất của nhà máy cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính. Đồng thời, nghiên cứu phương án di dời cơ sở sản xuất của công ty ra khỏi khu dân cư đến khu vực phù hợp.

Trước đó, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa điện tử ngày 4/7/2025 có bài “Sớm xác minh tình trạng ô nhiễm môi trường theo phản ánh của người dân xã Sao Vàng” phản ánh tình trạng Công ty Cổ phần Phân bón Nhật Long Thanh Hóa hoạt động trên địa bàn xã Sao Vàng, gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong Nhân dân.

