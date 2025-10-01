Taluy âm tại km 128+500 quốc lộ 217 xã Trung Hạ sạt lở nghiêm trọng

Do ảnh hưởng cơn bão số 10 và mưa lũ, tại km 128+500 quốc lộ 217 thuộc địa bàn xã Trung Hạ đã bị sạt lở nghiêm trọng, vết sạt taluy âm ăn sâu vào 1/3 mặt đường, kéo dài khoảng 10m, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đại diện sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết: Nguyên nhân là do ảnh hưởng bão số 10, trong 2 ngày 28 và 29/9 khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa có mưa to, nước tràn qua mặt đường gây sạt lở taluy âm tại km 128+500 thuộc xã Trung Hạ. Hiện nay, ngoài vị trí Km 128+500, trên quốc lộ 217 còn 4 vị trí cũng đang bị sạt taluy âm, có vị trí ăn sâu đến 1/2 mặt đường, khiến các phương tiện tham gia giao thông từ xã Trung Hạ lên xã Quan Sơn gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng sạt lở, Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban bảo trì các công trình giao thông và đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương, tiến hành căng dây cảnh báo ở 2 đầu vị trí sạt lở, ngăn các phương tiện có tải trọng lớn không cho lưu thông, phòng ngừa tai nạn.

