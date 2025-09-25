Tại sao quân đội Mỹ bị bất ngờ trước cuộc tấn công của Israel vào Qatar

Việc Israel sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không để tấn công Qatar từ phía tây rõ ràng đã tác động đến khả năng phân loại mối đe dọa và phòng thủ.

Theo TWZ, quân đội Mỹ đã không hề hay biết về cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chưa từng có của Israel vào đầu tháng này nhằm vào một khu phức hợp của Hamas ở Doha, Qatar, cho đến khi tên lửa bay đến, một trong những lãnh đạo cấp cao của quân đội Mỹ xác nhận.

Sau vụ tấn công, đã có những câu hỏi được đặt ra về việc tại sao các hệ thống phòng không và cảm biến tiên tiến, cả của Mỹ và Qatar, vốn thường đưa ra cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra, lại không đưa ra cảnh báo và kích hoạt phòng thủ.

Trung tướng Derek C. France, Tư lệnh Không quân trung tâm (AFCENT) và Tư lệnh Không quân liên hợp thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, đã thảo luận về những tác động của cuộc không kích của Israel tại Hội nghị Không quân, Vũ trụ và Không gian mạng ở National Harbor, Maryland, hôm 24/9.

Trung tướng France cho biết: “Cuộc tấn công mà Israel thực hiện nhằm vào mục tiêu Hamas ở Doha là điều mà chúng tôi không hề có dấu hiệu hay cảnh báo nào”.

Qatar là đối tác quan trọng của Mỹ tại Trung Đông. Căn cứ Không quân Al Udeid tại quốc gia này là trung tâm hoạt động quân sự chính của Mỹ trong khu vực, nơi đã hứng chịu một loạt tên lửa của Iran hồi tháng 6.

“Chúng tôi không nhận được cảnh báo nào về việc này,” Trung tướng France nhấn mạnh. Ông xác nhận thêm rằng “mặc dù chúng tôi có những hệ thống và thiết bị tinh vi có thể phát hiện nhiều thứ khác nhau, nhưng những thứ đó thường tập trung vào Iran”.

Trung tướng France cho biết việc thiếu cảnh báo về cuộc không kích của Israel là bài học tác chiến quan trọng nhất. Ông lưu ý “tầm quan trọng của các chỉ dẫn và cảnh báo, cũng như việc có các hệ thống phù hợp”.

Quân đội Mỹ có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo được phóng trên toàn cầu, nhưng việc theo dõi chúng trong hành trình giữa chặng sau khi tăng tốc ở độ cao rất lớn lại là một khả năng hạn chế. Lầu Năm Góc hy vọng sẽ thay đổi điều này trong tương lai bằng cách nhanh chóng phát triển và triển khai một lớp theo dõi trên không gian có thể theo dõi tên lửa đạn đạo trong hành trình giữa chặng.

Hình ảnh được chụp vào ngày 10/9/2025, sau vụ tấn công của Israel vào khu liên hợp Hamas ở Doha, Qatar. (Ảnh: Planet Labs Inc/TWZ)

Các quan chức Israel cho biết cuộc tấn công Doha được thực hiện bởi 15 máy bay chiến đấu của Israel, bắn 10 loại đạn dược chính xác vào một mục tiêu duy nhất, BBC đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ truyền thông Israel.

Các máy bay chiến đấu của Không quân Israel (IAF) đã bay qua Biển Đỏ khi họ phóng tên lửa đạn đạo từ trên không, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói với hãng thông tấn Associated Press. Bằng cách này, máy bay Israel không cần phải xâm phạm không phận của bất kỳ quốc gia Trung Đông nào, và các tên lửa đã đến từ một hướng mà hệ thống phòng không ở Qatar không thể phát hiện.

Không quân Israel đã tấn công một khu nhà nơi các nhà đàm phán của Hamas đang họp để xem xét đề xuất ngừng bắn ở Gaza. Vụ tấn công khiến 6 người thiệt mạng.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được quân đội thông báo về cuộc tấn công sắp xảy ra và đã cảnh báo giới lãnh đạo Qatar, mặc dù mốc thời gian cho việc này không rõ ràng.

Về phần mình, các quan chức Qatar tuyên bố họ chỉ phát hiện ra vụ tấn công sau khi nó đã bắt đầu.

Ngoài việc chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ liên quan đến các cuộc tấn công tiềm tàng, Trung tướng France giải thích rằng bài học quan trọng khác rút ra là cách quân đội Mỹ phối hợp với các đối tác Qatar và các đối tác khác ở vùng Vịnh.

Trung tướng France cho biết phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp là một trong những trọng tâm chính. “Chúng ta có thể thực hiện điều đó với các đối tác ở vùng Vịnh. ​​Và điều đó bắt đầu với các thiết bị tương thích. Vì vậy, khi họ mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, mức độ chúng ta có thể phối hợp hiệu quả với nhau là một phần quan trọng trong những gì chúng ta đang thúc đẩy trên chiến trường.”

Những phát biểu của Trung tướng France đã làm rõ thêm bí ẩn về cách Israel thực hiện cuộc không kích ở Qatar, mặc dù vẫn còn nhiều chi tiết chưa được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, đây là chiến dịch chưa từng có, một chiến dịch đã thành công trong việc khiến cả quân đội Mỹ và Qatar gần như hoàn toàn bất ngờ.

TD (theo TWZ)