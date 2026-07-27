Taekwondo Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn nội dung đối kháng tại Giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Đội tuyển Taekwondo Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường trẻ quốc gia khi giành 6 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ tại Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia năm 2026.

Các VĐV trẻ đội tuyển Taekwondo Thanh Hóa giành ngôi thứ 3 toàn đoàn nội dung đối kháng.

Giải đấu diễn ra với sự tham gia của khoảng 1.000 VĐV đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, là sân chơi quan trọng nhằm đánh giá chất lượng đào tạo trẻ và tuyển chọn lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia.

Trong số 6 tấm HCV của đoàn Thanh Hóa, nhiều gương mặt từng tỏa sáng ở mùa giải năm ngoái tiếp tục khẳng định sự tiến bộ.

Bùi Mai Phương bảo vệ thành công tấm HCV ở lứa tuổi U17.

VĐV Nguyễn Minh Quang (trái), con trai của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Hùng (phải), giành HCV ở lứa tuổi U12.

Bùi Mai Phương, nhà vô địch ở lứa tuổi U17 năm 2025, tiếp tục bảo vệ thành công vị trí khi giành HCV hạng cân trên 68kg nữ U17.

Lê Khánh Huyền, sau tấm HCĐ năm trước, đã có bước tiến mạnh mẽ để giành HCV hạng cân 62kg nữ U20.

Trong khi đó, Lang Thị Yến Nhi, người giành HCB năm 2025, cũng đổi màu huy chương thành công với tấm HCV hạng cân 57kg nữ U20.

Ba tấm HCV còn lại thuộc về các võ sĩ trẻ Lê Bá Minh Đức (dưới 33kg nam U12), Cao Cường (dưới 41kg nam U12) và Nguyễn Minh Quang (dưới 44kg nam U12), cho thấy chiều sâu lực lượng của Taekwondo Thanh Hóa ở các tuyến đào tạo.

HLV Nguyễn Trọng Cường hài lòng về màn trình diễn của các học trò tại giải đấu năm nay. Ảnh: FPT Play

Ngoài 6 HCV, đoàn còn giành 1 HCB của Phạm Thị Diệu Linh (67kg nữ U20) cùng 1 HCB ở nội dung đối kháng đồng đội hỗn hợp lứa tuổi 18-20 với các VĐV Lang Thị Yến Nhi, Lê Khánh Huyền, Nguyễn Hữu Mạnh và Trương Văn Vinh.

Hai tấm HCĐ thuộc về Nguyễn Tiến Quyết và Nguyễn Hữu Mạnh ở các hạng cân đối kháng lứa tuổi 18-20.

Với kết quả này, Taekwondo Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn ở nội dung đối kháng. Ở bảng tổng sắp của cả hai nội dung đối kháng và quyền, đội tuyển Thanh Hóa đứng thứ tư toàn đoàn.

Hoàng Sơn