Kun Khmer Thanh Hóa xếp hạng ba toàn đoàn tại Giải Vô địch trẻ quốc gia 2026

Đội tuyển Kun Khmer Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng tại Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia năm 2026, giành tổng cộng 14 huy chương, trong đó có 5 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn.

Giải đấu diễn ra từ ngày 5 đến 15/8.

Giải tổ chức từ ngày 5 đến 15/8, quy tụ 181 vận động viên đến từ 15 đoàn trên cả nước tranh tài ở 42 bộ huy chương.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và tinh thần thi đấu quyết tâm, đoàn Thanh Hóa đã khẳng định vị thế của mình tại sân chơi quốc gia năm nay, giành 14 huy chương, vượt xa chỉ tiêu được giao.

Kun Khmer Thanh Hóa giành ngôi nhất toàn đoàn nữ (lứa tuổi 14-16).

Một điểm nhấn đáng chú ý trong thành tích của đoàn là việc các võ sĩ xứ Thanh đã thể hiện sự áp đảo ở lứa tuổi 14-16 khi xuất sắc xếp hạng nhất toàn đoàn ở nội dung nữ và hạng nhì toàn đoàn ở nội dung nam.

5 tấm HCV của Thanh Hóa thuộc về Nguyễn Anh Quân (hạng 40-43 kg), Đặng Vũ Phong (63,5-67 kg), Lường Trung Hiếu (64-67 kg), Trương Thị Quỳnh Vy (56-59 kg) và Lê Bình Minh (60-63 kg).

4 HCB thuộc về Phạm Hải Đăng, Nguyễn Khắc Hoàng, Nguyễn Chí Đạt và Trịnh Thị Mai.

Các VĐV Nguyễn Đăng Mạnh, Lê Kỳ Anh Lâm, Hoàng Ngân Hà, Nguyễn Thị Thùy Linh và Đỗ Thị Trà Giang giành HCĐ.

Với thành tích này, đội tuyển Kun Khmer Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn.

Đội tuyển Kun Khmer Thanh Hóa xuất sắc giành ngôi thứ ba toàn đoàn.

Kun Khmer là môn thể thao còn khá mới tại Việt Nam nhưng đang có bước phát triển nhanh. Tháng 1/2026, Kun Khmer được Cục Thể dục Thể thao công nhận là môn thể thao thành tích cao, mở ra cơ sở để xây dựng và phát triển đội tuyển quốc gia.

Hoàng Sơn