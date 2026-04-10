Sudan: Tấn công bằng UAV khiến ít nhất 163 người thương vong

Ít nhất 56 người đã thiệt mạng và 107 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào thị trấn Kutum, bang Bắc Darfur, miền Tây Sudan, trong bối cảnh xung đột tại Sudan kéo dài và có dấu hiệu leo thang.

Một ngôi nhà bị hư hỏng sau vụ tấn công bằng UAV tại Sudan. Ảnh: Al Jazeera.

Theo một nguồn tin y tế địa phương ngày 9/4, vụ không kích xảy ra trong bối cảnh hoạt động sử dụng UAV của cả quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) có xu hướng gia tăng, khi giao tranh giữa hai bên đã kéo dài từ tháng 4/2023. UAV đã tấn công khu dân cư Al-Salama, gần một trường nữ sinh. Các vụ tấn công bằng phương tiện này được ghi nhận diễn ra với tần suất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên nhiều khu vực, đặc biệt tại Kordofan – địa bàn giao tranh chính hiện nay – và vùng Darfur do RSF kiểm soát.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới cho biết, đã điều trị cho khoảng 400 người bị thương liên quan đến các vụ tấn công bằng UAV kể từ tháng 2 năm nay. Trong khi đó, Liên hợp quốc cho biết hơn 500 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tương tự trên khắp Sudan từ tháng 1 đến giữa tháng 3/2026, đồng thời cảnh báo nguy cơ thương vong tiếp tục gia tăng khi loại vũ khí này được sử dụng tại khu vực đông dân cư.

Tuần trước, một cuộc tấn công bằng UAV được cho là đã đánh trúng một bệnh viện tại bang White Nile, khiến 10 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về tác động đối với hệ thống y tế vốn đã quá tải. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ khi xung đột bùng phát, hơn 2.000 người đã thiệt mạng và 720 người bị thương trong 213 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Xung đột tại Sudan khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ảnh: Al Jazeera.

Cuộc xung đột tại Sudan, hiện đã bước sang năm thứ ba khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 11 triệu người phải di dời, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất hiện nay. Sudan hiện bị chia cắt trên thực tế, với quân đội kiểm soát phần lớn khu vực phía Bắc, Đông và Trung, trong khi RSF nắm giữ miền Tây và một phần phía Nam.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Sudan Tribune.