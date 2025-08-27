Sư đoàn 390 tổ chức tập huấn kỹ năng giảng bài chính trị và nền nếp sinh hoạt Đảng năm 2025

Sáng 27/8, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 tổ chức tập huấn kỹ năng giảng bài chính trị và nền nếp sinh hoạt Đảng năm 2025. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có Thượng tá Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn. Tham dự lớp tập huấn còn có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ chính trị trong toàn Sư đoàn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Theo chương trình tập huấn các học viên học tập các nội dung gồm: Trình tự, nội dung, phương pháp tổ chức hội nghị chi bộ thường kỳ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng; Thống nhất thứ tự, nội dung, phương pháp thông qua giáo án của tổ giáo viên và duy trì thảo luận chính trị của trung đội trưởng.

Tập huấn nội dung tổ chức hội nghị chi bộ thường kỳ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện niệm vụ tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, Thượng tá Nguyễn Quang Linh biểu dương những cố gắng của tổ giáo viên và đội mẫu đã chuẩn bị và thực hành tốt các nội dung thông qua. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy cán bộ chính trị các cấp duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt Đảng theo đúng trình tự, thủ tục nguyên tắc, bám sát vào các Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên.

Nắm chắc những nội dung đã được học, nâng cao nhận thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy chính trị; cập nhật những nội dung mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, chủ động nghiên cứu học tập, trau dồi kiến thức, tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào trong thực tiễn hoạt động giảng dạy, vận dụng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trương Tám (CTV)