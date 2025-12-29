Đảng ủy Quân khu 4 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2026

Ngày 29/12, tại TP Huế, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức hội nghị lần thứ 3 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2026. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố là Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu, Bí thư Đảng ủy Quân sự các tỉnh, thành phố: đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Dự và theo dõi hội nghị, có đồng chí Đỗ Văn Hưng, Phó Vụ trưởng, Vụ Địa bàn 1A, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thiếu tướng Ngô Quang Tuấn, Ủy viên chuyên trách Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu Thường trực Thành ủy Huế...

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành toàn diện 13 nhóm nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc.

Nổi bật là việc chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các văn kiện tác chiến, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sau sắp xếp tổ chức quân sự địa phương; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn được triển khai kịp thời, hiệu quả. Lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo được triển khai đồng bộ, chất lượng ngày càng nâng cao; các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, diễu binh, diễu hành và diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung Việt Nam - Lào - Campuchia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; tuyển quân, tuyển sinh quân sự đạt kết quả cao, đứng đầu cả nước.

Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 12 đã được tổ chức thành công, là kỳ đại hội thực sự “mẫu mực, tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới”; tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới; phong trào thi đua Quyết thắng phát triển sâu rộng, LLVT Quân khu dẫn đầu khối thi đua cấp quân khu. Công tác dân vận, chính sách, bảo vệ an ninh được triển khai hiệu quả; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu.

Cùng với đó, Quân khu hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến thống nhất nhận định đánh giá tình hình như dự thảo Nghị quyết đã đề cập, đồng thời tập trung phân tích làm rõ thêm tình hình KT-XH, an ninh chính trị trên địa bàn; các thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh... tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026.

Lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố là Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu dự hội nghị.

Hội nghị nhất trí với nội dung phương hướng và 6 nhóm chỉ tiêu, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XII và các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; thế trận phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Quân khu tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, cứu hộ, cứu nạn; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận phòng thủ; đẩy nhanh tiến độ các công trình chiến đấu, chốt dân quân thường trực biên giới; kiện toàn tổ chức quân sự địa phương, bảo đảm 100% xã, phường có tiểu đội dân quân thường trực.

Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục và đào tạo cho các đối tượng, nhất là tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, thành phố gắn với Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ huy, điều hành và huấn luyện. Bảo đảm quân số, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, giữ vững an toàn Quân đội; nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; giữ vững an toàn chính trị nội bộ, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Dũng (CTV)