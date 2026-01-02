Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, tỉnh đã xác định rõ mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, tạo lá chắn vững chắc bảo vệ Tổ quốc ngay từ cơ sở, đồng thời gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ.

Xác định củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh. Nhiệm vụ này có sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, ngành và Nhân dân các địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng vũ trang (LLVT). Vì vậy, thế trận quốc phòng toàn dân của tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường.

Công tác huấn luyện cho các đối tượng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, với 100% nội dung, chương trình huấn luyện được hoàn thành; chất lượng huấn luyện được nâng cao rõ rệt. Hằng năm, tổ chức hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng: lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp biên chế hơn 70% lực lượng dự bị động viên đúng chuyên môn quân sự; lực lượng dân quân tự vệ xây dựng được 1.087 cơ sở, quân số chiếm 1,26% tổng dân số. Kết quả kiểm tra huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hằng năm có 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó trên 85% khá, giỏi.

Song song với đó, tỉnh đặc biệt quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Hệ thống công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương được quy hoạch, xây dựng phù hợp với thế trận phòng thủ chung; tiềm lực chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, quân sự trong khu vực phòng thủ không ngừng được củng cố, nâng cao. LLVT tỉnh được xây dựng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Một dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025 là việc thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Thanh Hóa đã giải thể 26 ban CHQS cấp huyện, thành lập 5 ban chỉ huy phòng thủ khu vực; giải thể Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành lập Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Với việc triển khai hoạt động theo hình thức mới đã và đang tạo sự thống nhất, tinh gọn trong lãnh đạo, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ các địa bàn trọng yếu. Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các vụ việc trên tuyến biên giới đất liền và biển. Các đồn biên phòng tích cực phối hợp với công an, quân sự, chính quyền địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Hoạt động đối ngoại quốc phòng được tăng cường, góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào), xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tuần tra song phương bảo vệ biên giới.

Trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và bằng nhiều biện pháp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch, chọn khâu đột phá, nhất là ở nơi khó khăn, phức tạp, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo,... để tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận thức đúng về âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Điểm nổi bật trong xây dựng quốc phòng toàn dân là việc củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”. Trong đó, tỉnh đã chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, ven biển, khu vực còn nhiều khó khăn. Các chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả, qua đó tạo nền tảng vững chắc để Nhân dân tin tưởng. Phát huy truyền thống “Gắn bó máu thịt với Nhân dân, quân với dân một ý chí”, chức năng đội quân công tác và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Phong trào thi đua “LLVT Thanh Hóa chung sức XDNTM”; “LLVT Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Dân vận khéo” đã được triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Nhiều việc làm đã được lực lượng triển khai như hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, tham gia XDNTM; tham gia hỗ trợ 363 xã, 717 thôn, bản đạt chuẩn NTM; 97 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 23 xã và 489 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Trước yêu cầu hội nhập phát triển mới, LLVT Thanh Hóa tiếp tục kiên định quan điểm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng. Đây là “chìa khóa” để tỉnh giữ vững ổn định chính trị, tạo đà phát triển nhanh và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Bài và ảnh: Hoàng Lan