Quốc phòng - An ninh

Tập huấn công tác phòng thủ dân sự năm 2026

Ngọc Lê (CTV)
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn công tác phòng thủ dân sự năm 2026. Đồng chí Thượng tá Tào Quang Chung, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo buổi tập huấn.

Sáng 31/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn công tác phòng thủ dân sự năm 2026. Đồng chí Thượng tá Tào Quang Chung, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo buổi tập huấn.

Quang cảnh hội nghị.

Tại lớp tập huấn, 175 đồng chí là chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý Ban CHQS xã, phường và các đồng chí cán bộ phụ trách công tác dân quân của Ban Chỉ huy phòng thủ các khu vực đã được quán triệt, triển khai Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15; Nghị định số 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp.

Đồng thời, một số kinh nghiệm, phương pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, bảo đảm “4 tại chỗ” trong ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng được hội nghị đưa ra trao đổi, thảo luận.

Đội mẫu hướng dẫn sử dụng trang bị tập huấn phòng thủ dân sự.

Ngoài nội dung lý thuyết, lớp tập huấn tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; một số kỹ năng chuẩn bị, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả đối với các sự cố, thiên tai; thao tác sử dụng trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn hiện có của đơn vị.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, điều hành cho đội ngũ cán bộ, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị nắm chắc nhiệm vụ, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống thiên tai, sự cố xảy ra trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

