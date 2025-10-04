Sống “tạm” vì dự án treo

Những ngôi nhà xập xệ, xuống cấp, ngập lụt... là nỗi ám ảnh thường trực của không ít hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể Trường Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành). 13 năm qua, nhiều hộ dân ở đây vẫn phải sống trong cảnh “tạm bợ” do những vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án.

Nhiều hộ dân ở khu tập thể Trường Đại học Hồng Đức đang phải sống trong cảnh tạm bợ vì những vướng mắc liên quan đến GPMB.

Bà Nguyễn Thị Nhị, 72 tuổi, số nhà 54 của khu tập thể chuyển đến đây ở từ năm 1993. Căn nhà chưa đầy 50m2 nằm ở dãy sau của khu tập thể. Theo thời gian, những căn nhà bên cạnh đều đã sập và chuyển đi nơi khác, còn nhà của bà Nhị được gia cố, sửa sang lại tạm thời để làm nơi sinh hoạt cho đôi vợ chồng già. Theo bà Nhị, trước năm 1990, Nhà nước xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thanh Hóa (nay là Trường Đại học Hồng Đức). Sau đó, nơi này trở thành một khu dân cư khi có nhiều hộ chuyển đến đây sinh sống.

“Khoảng năm 2012, khu vực này được quy hoạch vào dự án khu đô thị mới của TP Thanh Hóa lúc bấy giờ, người dân mong ngóng phương án GPMB để di dời, tái định cư. Song việc GPMB ở đây kéo dài nhiều năm vẫn chưa dứt điểm. Nhà cửa ngày càng xuống cấp, điều kiện kinh tế của các hộ ở đây đa phần còn khó khăn, muốn chuyển đi không được mà ở lại thì thấp thỏm lo âu”, bà Nhị bộc bạch.

Ông Bùi Xuân Phương, 65 tuổi, ở số nhà 63, một trong những hộ dân có căn nhà sập sệ tại khu tập thể này nhưng vẫn phải “bám trụ”, chia sẻ: “Mua lại nhà ở đây từ lâu nhưng do nằm trong khu quy hoạch của dự án nên nhiều năm qua dù nhà đã xuống cấp song cũng đành ở tạm. Biết tiềm ẩn nguy hiểm nhưng thân già như tôi lấy đâu ra tiền mà mua nhà nơi khác để sinh sống. Chỉ mong sao cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết thỏa đáng để chúng tôi có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng hơn”.

Được biết, khu tập thể Trường Đại học Hồng Đức nằm trong dự án khu đô thị xanh - khu Nam trung tâm TP Thanh Hóa. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt và giao cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Cường Thịnh thực hiện từ năm 2012 với tổng diện tích khoảng 11ha. Đến nay, dự án đã GPMB được 90%, còn lại hơn 1ha chưa thể giải phóng do vướng mặt bằng của nhiều hộ dân, trong đó có các hộ dân khu tập thể Trường Đại học Hồng Đức. Công tác GPMB tại khu vực này phức tạp, kéo dài do liên quan đến nguồn gốc đất, việc thống nhất phương án tái định cư... Các hộ dân tại khu tập thể đã nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị, song đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Không chỉ các hộ dân ở khu tập thể Trường Đại học Hồng Đức, hàng chục hộ dân ở khu phố Quang Trung, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (nay thuộc phường Hạc Thành) cũng đang phải chịu đựng cảnh sống tạm bợ khi nằm trong quy hoạch “treo” của dự án khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi.

Chị Nguyễn Thị Phương, một hộ dân ở đây, chia sẻ: "Chỉ cách khu đô thị mới một khoảng sân nhỏ mà hai khu dân cư như hai thế giới khác nhau. Một bên là nhà cao, cửa rộng, đường sá được rải nhựa, vỉa hè, rãnh thoát nước đồng bộ, một bên thì lầy lội, dột nát, ẩm thấp, cứ mưa là ngập..."!

Dự án khu đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận đầu tư từ năm 2004. Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh được giao làm chủ đầu tư. Tính đến tháng 8/2025, tổng diện tích đã GPMB và đầu tư hạ tầng đạt tỷ lệ 93,4%. Diện tích còn lại chưa GPMB 30.821,4m2, trong đó có khoảng 21.321m2 đất ở; 5.298m2 đất vườn cùng thửa với đất ở... của các hộ dân tại khu dân cư phố Quang Trung. Đáng chú ý, khu dân cư này có nguồn gốc hình thành từ những năm 80 của thế kỷ trước, nhà ở và hạ tầng giao thông đã xuống cấp, thiếu đồng bộ. Hệ thống thoát nước thải, nước mưa có cao độ thấp hơn so với các khu vực xung quanh nên khu dân cư trở thành “rốn” nước những ngày mưa, bão.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, bí thư chi bộ tổ dân phố Quang Trung, cho biết: "Trong khu phố có khoảng 65 hộ dân bị ảnh hưởng bởi nằm trong quy hoạch “treo” của dự án khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi. Đời sống, sinh hoạt của người dân rất vất vả, hạ tầng xuống cấp, hễ mưa to là ngập. Mấy ngày mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), khu dân cư bị ngập nặng. Phố đã phải huy động lực lượng đến hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc, hạn chế phần nào thiệt hại. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị với cấp trên sớm giải quyết những vướng mắc của dự án để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con, song đến nay sự việc vẫn chưa thấy tiến triển gì mới", ông Hòa cho biết thêm.

Vướng mắc trong công tác GPMB ở một số dự án đã kéo dài nhiều năm, khiến nhiều hộ dân phải sống trong cảnh “tạm bợ” giữa lòng đô thị. Các cơ quan có thẩm quyền cần quan tâm, xây dựng phương án giải quyết dứt điểm để người dân có được chốn an cư đúng nghĩa.

Bài và ảnh: Việt Hương