Sôi nổi giải vật dân tộc tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Ngày 4/4, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh (số 89 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức Giải Vật dân tộc trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Giải đấu thu hút gần 100 trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 6 đoàn trong toàn tỉnh tham gia tranh tài.

Các đô vật nam thi đấu ở 8 hạng cân: 48kg, 51kg, 54kg, 58kg, 62kg, 66kg, 70kg và trên 70kg, theo Luật Vật dân tộc do Cục Thể dục thể thao Việt Nam ban hành.

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, sôi nổi ở tất cả hạng cân.

Đội ngũ trọng tài làm việc chuyên nghiệp, công tâm, góp phần tạo nên thành công của giải đấu.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất của đơn vị đăng cai và sự đầu tư lực lượng của các đoàn, giải đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Các đô vật thể hiện quyết tâm cao, cống hiến nhiều pha thi đấu đẹp mắt, giàu tính đối kháng, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ. Trong khi đó, đội ngũ trọng tài điều hành giải đảm bảo khách quan, chính xác, góp phần vào thành công chung của giải.

Các trận chung kết diễn ra kịch tính.

Cổ động viên hào hứng ghi lại những khoảnh khắc thi đấu của các đô vật.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở từng hạng cân. Trong đó, xã Hoằng Châu là đơn vị xuất sắc nhất với 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Thành tích của các đoàn giành được sẽ tính vào bảng tổng sắp huy chương, thứ hạng tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các VĐV.

Giải đấu góp phần gìn giữ, phát huy môn thể thao truyền thống, đồng thời là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho đội tuyển vật của tỉnh tham gia các giải đấu toàn quốc.

Hoàng Sơn