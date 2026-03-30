Sở Y tế Thanh Hóa cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường

Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh về việc cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường, nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Theo Sở Y tế, đơn vị nhận được Công văn số 1001/QLD-CL ngày 24/3/2026 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc cảnh báo thuốc giả. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện thông tin về hành vi buôn bán và cung cấp thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Sciences Inc., chưa được cấp phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, sản phẩm được cảnh báo là thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463,5g/1,5mL (309mg/mL). Sản phẩm này không có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Theo thông tin ghi nhận, thuốc do Công ty Gilead Science Inc. sản xuất, địa chỉ tại 333 Lakeside Drive, Foster City, California, Hoa Kỳ.

Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định, hiện Cục Quản lý Dược chưa cấp giấy đăng ký lưu hành cho sản phẩm nêu trên cũng như cơ sở sản xuất liên quan tại Việt Nam.

Để đảm bảo hiệu quả điều trị và an toàn sức khỏe cho người dân, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh không kinh doanh, không sử dụng sản phẩm thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) nêu trên.

Đồng thời, các đơn vị cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ về thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền đến người dân và các cơ sở kinh doanh dược; tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền. Trung tâm Kiểm nghiệm được giao nhiệm vụ giám sát, theo dõi việc thu hồi trong quá trình kiểm tra chất lượng thuốc. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Sở Y tế Thanh Hóa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chỉ sử dụng thuốc theo chỉ định của cơ sở y tế, tránh mua và sử dụng các sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

