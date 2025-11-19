Sổ tay đảng viên điện tử: Bước tiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

Quy định 339-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định việc sử dụng thống nhất ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử (ĐVĐT) trong toàn Đảng. Đây là ứng dụng đầu tiên được phổ cập đến tất cả đảng viên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số ở các cơ quan Đảng.

Các tổ chức, đoàn thể phường Đông Tiến hướng dẫn đảng viên cài đặt sử dụng ứng dụng Sổ tay ĐVĐT.

Tại Thanh Hóa, ứng dụng Sổ tay ĐVĐT đang được triển khai sử dụng nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác xây dựng Đảng. Ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, các địa phương trong tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc. Từ cấp xã, phường đến đảng bộ, chi bộ cơ sở đều tổ chức cài đặt, tập huấn, hướng dẫn sử dụng ứng dụng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình số hóa phương thức lãnh đạo của Đảng.

Phường Đông Tiến hiện có khoảng 2.500 đảng viên sinh hoạt ở 89 tổ chức cơ sở đảng. Cùng với việc triển khai cài đặt ứng dụng Sổ tay ĐVĐT, Đảng bộ phường Đông Tiến đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ... để hướng dẫn đảng viên sử dụng ứng dụng.

Đảng viên La Đức Thuyết, chi bộ tổ dân phố Ngọc Tích, phường Đông Tiến, cho biết: “Việc sử dụng Sổ tay ĐVĐT giúp đảng viên tiếp cận với các thông tin, chủ trương, đường lối, văn kiện, nghị quyết của các cấp một cách có hệ thống hơn, khoa học hơn do được cập nhật thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, tính năng mà chúng tôi thấy thiết thực nhất đó là đảng viên có thể đọc và có những đóng góp nhất định trong từng vấn đề nếu Trung ương yêu cầu, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, dân chủ trong Đảng”.

Trường Mầm non Đông Tiến, phường Đông Tiến đã tổ chức cài đặt, tập huấn, hướng dẫn cho 100% đảng viên trong chi bộ sử dụng Sổ tay ĐVĐT. Bà Lâm Thị Hồng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Từ khi sử dụng Sổ tay ĐVĐT đã giúp nâng cao tính chủ động và chất lượng sinh hoạt Đảng của chi bộ nhà trường. Các tính năng của Sổ tay ĐVĐT giúp đảng viên nắm bắt được nội dung biên bản, các nghị quyết, các nội dung sinh hoạt định kỳ được cập nhật lên hệ thống. Ngoài ra, thông qua nội dung các buổi sinh hoạt, các nghị quyết cũng giúp các đảng viên nắm bắt, từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc chuyên môn, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Không chỉ hỗ trợ công tác quản lý, dữ liệu đảng viên được liên thông, cập nhật liên tục trên hệ thống Sổ tay ĐVĐT giúp cấp ủy các cấp giám sát và đánh giá hiệu quả công tác tổ chức đảng trên nền tảng số. Ứng dụng cũng giúp giảm thiểu hồ sơ giấy tờ, tạo kho dữ liệu số thống nhất, bảo mật...

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Tiến, cho biết: “Cùng với việc ban hành kế hoạch triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ tay ĐVĐT, Đảng ủy phường Đông Tiến cũng đã thành lập tổ biên tập gồm các đồng chí cán bộ văn phòng đảng ủy và ban xây dựng Đảng trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo biên tập các tài liệu, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến các chi bộ thông qua ứng dụng Sổ tay ĐVĐT, qua đó giúp tăng cường kết nối, lan tỏa tinh thần đổi mới, giúp mỗi đảng viên chủ động hơn trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị”.

Không chỉ ở Đông Tiến, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt và tổ công nghệ số cộng đồng. Lực lượng này sẽ trở thành “cầu nối công nghệ”, trực tiếp đến từng chi bộ, hướng dẫn và hỗ trợ các đảng viên sử dụng hiệu quả Sổ tay ĐVĐT.

Đảng ủy xã Quảng Ninh đã và đang tích cực chỉ đạo triển khai, hướng dẫn đảng viên sử dụng ứng dụng Sổ tay ĐVĐT và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Đồng thời, giúp đảng viên thuận tiện trong học tập nghị quyết, sinh hoạt Đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên; cung cấp kịp thời, chính xác các văn bản, tài liệu của Đảng, Nhà nước và cấp ủy các cấp... Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, đạo đức, tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, hướng tới xây dựng nền tảng số thống nhất trong công tác Đảng.

Các tổ chức, đoàn thể xã Quảng Ninh hướng dẫn đảng viên cài đặt sử dụng ứng dụng Sổ tay ĐVĐT.

Đặc biệt, Đảng ủy xã Quảng Ninh đã chỉ đạo thành lập các đoàn công tác xuống 19 thôn, trực tiếp hỗ trợ đảng viên cài đặt sử dụng ứng dụng không quản ngày nghỉ cuối tuần, buổi tối. Đối với những đảng viên cao tuổi, ốm đau bệnh tật, đoàn đã trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ cài đặt và sử dụng Sổ tay ĐVĐT trên điện thoại di động. Nhờ đó, hầu hết các chi bộ trong toàn xã đã từng bước tiếp cận, sử dụng và khai thác hiệu quả ứng dụng.

Việc triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử” không chỉ góp phần hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, quản lý và sinh hoạt Đảng, mà còn tạo kênh kết nối hai chiều giữa cấp ủy và đảng viên, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả công tác tư tưởng trong tiến trình số hóa toàn dân, toàn diện, hiện đại hóa công tác Đảng.

