Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ, ngày 29/12/2025 về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Nội dung Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ như sau:

Ngày 25/12/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng và trực tuyến đến các điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các cơ quan đảng ở Trung ương, Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban của Quốc hội và Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí thành viên Tổ giúp việc, Hội đồng Tư vấn quốc gia; các đồng chí là đại diện lãnh đạo các viện, trường, doanh nghiệp công nghệ.

Trên cơ sở báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, ý kiến phát biểu của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất và chỉ đạo như sau:

I- VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 1 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW

Ban Chỉ đạo nhất trí với đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW nêu trong Báo cáo của Cơ quan Thường trực. Ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Qua 1 năm triển khai, nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị đã có chuyển biến tích cực, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn để kiến tạo phát triển.

Kết quả nổi bật là: (1) Thể chế, chính sách cơ bản đã được khơi thông với số lượng lớn văn bản luật, nghị định, thông tư được ban hành đồng bộ, tạo hành lang pháp lý vững chắc. (2) Nguồn lực tài chính được ưu tiên, bố trí, bảo đảm ở mức 3% tổng chi ngân sách nhà nước. (3) Chuyển đổi số toàn hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, nhất là khi triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Quy định số 05-QĐ/BCĐTW và các kết luận của Ban Chỉ đạo cùng các chương trình, đề án chuyển đổi số của 4 khối cơ quan. (4) Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã nhận diện được cách làm bài bản, hướng đi đúng, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới với những lĩnh vực trọng tâm về Mô hình hợp tác 3 Nhà, khu công nghệ cao, đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và các công nghệ chiến lược. Những kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2025 đã góp phần vào tỷ trọng đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong GDP ước đạt trên 16,4%.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, còn nhiều tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn cần tiếp tục khắc phục: (1) Thể chế, chính sách mặc dù đã được khơi thông nhưng vẫn còn một số văn bản hướng dẫn thi hành chưa được ban hành kịp thời, dẫn đến một số chủ trương, chính sách chưa kịp thời đi vào cuộc sống. (2) Hạ tầng và năng lực số ở cấp cơ sở còn yếu, nhiều xã, phường thiếu đường truyền, thiết bị và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; hệ thống phần mềm ở bộ, ngành còn phân mảnh, chưa liên thông, gây khó khăn cho việc cung cấp dịch vụ công toàn trình. (3) Tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành còn chậm, dữ liệu chưa được chuẩn hóa, chưa phát huy giá trị của dữ liệu. (4) Tiến độ phân bổ, giải ngân kinh phí và bố trí nguồn lực cho một số hạng mục công việc còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. (5) Nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng còn thiếu. (6) Công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật dữ liệu vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn.

II- VỀ NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC NĂM 2026

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ ban hành các Nghị quyết chiến lược về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và các giải pháp chiến lược huy động nguồn lực để tăng trưởng 2 con số. Điều đó cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng - mang tính nền tảng và cốt lõi của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới.

Ban chỉ đạo thống nhất với đề xuất của Cơ quan Thường trực về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (có phụ lục kèm theo). Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc trên tinh thần 7 định hướng và quan điểm chỉ đạo sau:

1. Thống nhất phương châm của năm 2026 là "Hành động đột phá, lan tỏa kết quả". Năm 2025 đã hoàn thành giai đoạn "khởi động, chạy đà", năm 2026 phải chuyển ngay sang "tăng tốc", với yếu tố quyết định là năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật hành động và kết quả đầu ra thực tế. Mỗi bộ, ngành, địa phương phải chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ "có làm" sang "làm đến nơi đến chốn". Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động đề xuất nhiệm vụ của mình, không phải chỉ chờ Ban Chỉ đạo giao nhiệm vụ; phải xác định rõ nhiệm vụ của bộ, cơ quan, địa phương mình để tổ chức, phân công thực hiện; kiến nghị Ban Chỉ đạo, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Đảng, đoàn thể ở Trung ương chỉ đạo , xem xét, cho ý kiến những vấn đề vượt thẩm quyền; các ngành phải chủ động phối hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho hạ tầng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và nhân lực chất lượng cao; đồng thời có cơ chế kiểm soát bảo đảm hiệu quả trong đầu tư thực hiện.

2. Phát huy vai trò của cấp ủy đảng và người đứng đầu . Các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân về tiến độ và kết quả, đồng thời đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm khi chậm trễ.

3. Tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi để tạo sức lan tỏa. Xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi cần tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện, nhất là các nhiệm vụ về cụ thể hóa Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; hoàn thiện hạ tầng, xây dựng các nền tảng, cơ sở dữ liệu, phát triển các công nghệ chiến lược, phát triển nhân lực công nghệ cao,... với lộ trình cụ thể cho từng công việc và phân bổ nguồn lực tương xứng để tập trung thực hiện.Phải trả lời cho được 3 câu hỏi: (1) Các bộ, ngành, các địa phương, doanh nghiệp phải hình thành cơ sở dữ liệu của mình như thế nào? Trong quý I/2026, phải hoàn thành đầy đủ danh mục cơ sở dữ liệu; dữ liệu phải được thường xuyên tập hợp , cập nhật, bổ sung bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống. (2) Nhóm công nghệ chiến lược cần xác định rõ bộ ngành nào chịu trách nhiệm triển khai, bộ ngành nào phối hợp, năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2031 đạt được yêu cầu gì? Lộ trình triển khai như thế nào? (3) Toàn dân cần được nâng cao trình độ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo như thế nào. Đào tạo được bao nhiêu cử nhân chất lượng cao? Bao nhiêu kỹ sư cho công nghệ chiến lược. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải làm gì? Bộ Khoa học và Công nghệ phải làm gì? hai Viện Hàn lâm khoa học phải làm gì? Liên hiệp các hội khoa học phải làm gì?... Tất cả nội dung này cần phải được xác định hết sức cụ thể và lộ trình thực hiện.

4. Đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, các sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và phục người dân. Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo kết quả thực hiện; làm thực chất, không hình thức, đem lại hiệu quả thực tế. Tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công thông qua phân cấp, chuẩn hóa quy trình, số hóa toàn diện và tạo điều kiện để bộ, ngành, địa phương chủ động khai thác dữ liệu và vận hành hiệu quả các nền tảng số dùng chung.

5. Tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp, làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ưu tiên phát triển các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh như những không gian thử nghiệm, ứng dụng và lan tỏa. Tập trung đầu tư và triển khai các công nghệ chiến lược tạo năng lực cạnh tranh lâu dài, huy động nguồn lực xã hội để đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của tăng trưởng 2 con số.

Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những “khách hàng” đầu tiên đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo thị trường khởi đầu cho các kết quả nghiên cứu, sáng chế và ứng dụng công nghệ mới và tạo động lực cho doanh nghiệp, viện, trường. Doanh nghiệp lớn cần nghĩ lớn, làm những việc lớn, dẫn dắt và mở đường, tạo công việc và không gian phát triển cho các doanh nghiệp khác cùng tham gia chuỗi giá trị; doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung làm tốt những việc phù hợp với năng lực của mình, từ đó, nâng cao vị thế và đóng góp cho sự phát triển đất nước.

6. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch tổng thể của Ban Chỉ đạo về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

7. Kiên quyết chống lãng phí. Cần nhận diện và phòng ngừa nguy cơ lãng phí ngay từ khâu chủ trương đầu tư. Đầu tư lớn phải đi đôi với hiệu quả cao; kiên quyết không để xảy ra lãng phí về tài chính, nguồn lực, tài nguyên và lãng phí cơ hội phát triển.

Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, trong đó làm rõ các nội dung đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, tạo cơ sở thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số. Chính phủ tập trung chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực: Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó, ưu tiên chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp, nhất là các ngành kinh tế, công nghiệp trọng điểm như: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực-thực phẩm, công nghiệp dệt-may, da giầy, túi xách, công nghiệp hóa chất-phân bón-cao su, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí-điện tử, mỹ phẩm, nội thất, nông nghiệp thông minh, thương mại điện tử... Chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 của các cơ quan Trung ương và địa phương phải được hoàn thành trước ngày 10/1/2026.

Xây dựng chỉ số đánh giá và cơ chế xếp hạng, công khai định kỳ kết quả thực hiện của các cơ quan, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW bảo đảm dữ liệu khách quan, minh bạch, có kiểm chứng. Toàn bộ tiến độ và kết quả phải được đo đếm, theo dõi bằng dữ liệu theo thời gian thực trên Hệ thống giám sát, đánh giá Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời công khai một phần thông tin để xã hội và người dân, doanh nghiệp giám sát.

Nghị quyết số 57‐NQ/TW đã mở ra một thời kỳ mới cho đất nước, đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Năm 2025 đã thiết lập nền móng vững chắc; năm 2026 phải là năm hành động đột phá, chuyển từ nền tảng sang kết quả, từ chính sách sang sản phẩm, từ ý tưởng sang giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo yêu cầu toàn hệ thống chính trị hành động ngay; mỗi cán bộ, mỗi cơ quan, mỗi địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, huy động nguồn lực, triển khai quyết liệt để biến mục tiêu thành hiện thực, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thông báo để các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

