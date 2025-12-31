Phục vụ Nhân dân với tinh thần làm thật, hiệu quả thật

Không còn cảnh người dân phải chờ đợi nhiều ngày để được giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cũng không còn những tập hồ sơ dày cộm ùn ứ. Đó là những gì chúng ta nhận thấy ở trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến Trung tâm PVHCC xã Hậu Lộc những ngày cuối năm 2025, luồng gió mới của chuyển đổi số và tinh thần phục vụ Nhân dân với tinh thần làm thật, hiệu quả thật đang đem đến một diện mạo hành chính mới, lấy người dân làm trung tâm.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hậu Lộc giải quyết thủ tục hành chính.

Xã Hậu Lộc được hợp nhất từ thị trấn Hậu Lộc và các xã Thuần Lộc, Mỹ Lộc, Lộc Sơn. Sau khi sáp nhập, chính quyền xã đối mặt với không ít thách thức như địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn và khối lượng hồ sơ TTHC tăng vọt. Thế nhưng, có mặt tại trung tâm PVHCC xã, chúng tôi không thấy cảnh quá tải hay những gương mặt mệt mỏi của cán bộ, công chức, mà thay vào đó là không khí làm việc nhộn nhịp ngay từ đầu giờ sáng.

Chị Nguyễn Trịnh Linh Nhi ở thôn Hòa Bình đến nhận kết quả cấp bản sao trích lục hộ tịch và bản sao giấy khai sinh, phấn khởi chia sẻ: “Lúc đầu nghe sáp nhập, người dân có tâm lý lo phải đi xa, thêm nhiều TTHC rườm rà. Nhưng cán bộ, công chức xã giờ làm việc chuyên nghiệp lắm. Các TTHC được liên thông, giải quyết tại chỗ. Hồ sơ được xử lý nhanh, giúp người dân giảm bớt thời gian, công sức đi lại”.

Chị Linh không phải là trường hợp cá biệt. Theo báo cáo của xã Hậu Lộc, tính từ ngày 1/7 đến đầu tháng 12/2025 Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 3.363 hồ sơ. Trong đó, giải quyết trước hạn và đúng hạn 3.220 hồ sơ; đang giải quyết 40 hồ sơ; công dân xin rút 103 hồ sơ.

Để phục vụ người dân tốt hơn, trung tâm PVHCC xã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC, nhất là việc số hóa hồ sơ. Do đó, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại xã Hậu Lộc đã bước sang giai đoạn “toàn trình”. Nghĩa là người dân từ khâu nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí đến nhận kết quả đều có thể thực hiện tại nhà qua smartphone hoặc máy tính. Đối với những người cao tuổi không rành công nghệ, lực lượng công an, đoàn thanh niên, hội LHPN xã và tổ công nghệ số cộng đồng đến từng nhà cầm tay chỉ việc, hướng dẫn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và tích hợp giấy tờ trên VNeID. Đặc biệt, trung tâm PVHCC đã thực hiện thành công việc “phi địa giới hành chính” trong tiếp nhận một số thủ tục thiết yếu, giúp người dân không còn bị bó buộc bởi hộ khẩu thường trú khi thực hiện các giao dịch cơ bản. Bởi vậy, một quy trình giải quyết TTHC trước đây mất 5 ngày, nay chỉ còn tính bằng giờ. Đó chính là hiệu quả thật mà người dân có thể nhìn thấy được. Qua theo dõi của Trung tâm PVHCC xã, kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh được thực hiện đầy đủ, chính xác theo quy định.

Bên cạnh đó, trung tâm triển khai thực hiện hiệu quả 2 nhóm TTHC liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng thuộc Đề án 06. Cụ thể, trung tâm PVHCC xã thực hiện đăng ký khai sinh liên thông 204 hồ sơ; đăng ký khai tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh 86 hồ sơ. Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết 290 hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công liên thông của Bộ Công an.

Tinh thần phục vụ Nhân dân của Trung tâm PVHCC xã Hậu Lộc không nằm ở những khẩu hiệu treo trên tường, mà là ở cách vận hành bộ máy trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới. Để có được sự trơn tru, chính quyền địa phương đã chỉ đạo thực hiện cuộc cách mạng về thay đổi tư duy công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, đó là chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang nghĩa vụ phục vụ Nhân dân. Ví dụ như tại Trung tâm PVHCC xã, khẩu hiệu “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện” không còn là lý thuyết suông. Việc ứng dụng hệ thống một cửa điện tử không chỉ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tra cứu quy trình xử lý hồ sơ, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC của chính quyền địa phương, mà còn giúp cho công tác kiểm tra, giám sát thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức thực thi công vụ được kịp thời, chính xác. Với tinh thần làm thật, hiệu quả thật, năm 2026 xã Hậu Lộc sẽ từng bước xóa bỏ các tên quầy giao dịch tại trung tâm PVHCC, nhằm hướng đến mục tiêu tất cả cán bộ, công chức đều giải quyết hiệu quả mọi TTHC cho người dân. Trước đó, từ tháng 10/2025 Trung tâm PVHCC xã đã áp dụng thí điểm ở 2 lĩnh vực tư pháp và hộ tịch.

Nhìn vào cách vận hành của Trung tâm PVHCC xã Hậu Lộc, có thể thấy một hình mẫu của chính quyền hiện đại và trách nhiệm với người dân. Sự chuyển biến ấy không chỉ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mà quan trọng hơn là đã củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền xã.

Bài và ảnh: Hòa Bình