Xây dựng Trung tâm Chính trị Nông Cống xứng tầm trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của khu vực

Được đánh giá là trung tâm chính trị (TTCT) cấp xã có quy mô lớn nhất tỉnh hiện nay, và là trung tâm chính trị cấp huyện (cũ) đầu tiên được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ra quyết định công nhận đạt chuẩn đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009-2015, từ sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, TTCT Nông Cống đã phát huy tối đa điều kiện về quy mô diện tích, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Lãnh đạo TTCT xã Nông Cống trao thưởng cho học viên của lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2026.

Giám đốc TTCT Nông Cống Nguyễn Ngọc Hậu, cho biết: “Để thực sự trở thành “trường chính trị thu nhỏ” ở cấp xã, là nơi lan tỏa Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới từng đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành cho cán bộ cơ sở, trên cơ sở bám sát định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, TTCT Nông Cống đã tập trung chuẩn hóa nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, thể hiện được tầm nhìn mới trong công tác cán bộ ở cấp cơ sở”.

Theo đó, chương trình đào tạo được thiết kế bảo đảm phân loại đối tượng học tập để nâng cao hiệu quả, tránh dàn trải. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng được cập nhật thường xuyên theo chủ trương mới của Đảng và Nhà nước; bổ sung các chuyên đề kỹ năng quản lý xã hội, chuyển đổi số, quản trị địa phương, kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế... Chú trọng việc phổ biến lịch sử Đảng, lịch sử địa phương gắn với giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Cùng với đó, trung tâm tiếp tục củng cố đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, kỹ năng sư phạm. Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức gồm các đồng chí là trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, khối đoàn thể và trưởng các phòng UBND xã có trình độ lý luận và năng lực công tác trong thực tiễn. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng ở TTCT Nông Cống đã thực hiện tốt mục tiêu “hai trong một”: vừa đào tạo vừa gắn với tổng kết thực tiễn, nghiên cứu - tham mưu, giúp đảng ủy các xã lãnh đạo sát với nhu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương...

Toàn cảnh Trung tâm Chính trị xã Nông Cống.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, TTCT Nông Cống đã mở được 1 lớp trung cấp lý luận chính trị không tập trung năm học 2024-2025 cho 68 học viên. Phối hợp với Trường chính trị tỉnh hoàn thành hồ sơ lớp trung cấp lý luận chính trị không tập trung năm học 2025-2026 cho 53 học viên, khai giảng tháng 12/2025. Mở 8 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 806 đoàn viên, hội viên ưu tú, tiêu biểu xuất sắc được các tổ chức cơ sở đã lựa chọn, trong đó có 1 lớp dành cho thanh niên ưu tú tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2026 với 68 học viên; 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 321 đồng chí... Ngoài ra, trung tâm đã phối hợp với các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể mở các lớp nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2025; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Phát huy những kết quả đạt được, trao đổi về định hướng phát triển TTCT trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trương Công Tuấn, cho biết: "Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới, đã chỉ rõ: Phát triển TTCT Nông Cống trở thành một trung tâm đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ hiện đại, chất lượng cao, hoạt động theo mô hình “Bốn hiện đại” (Cơ sở vật chất - Nội dung - Phương pháp - Đội ngũ). Trọng tâm là tập trung hoàn thiện và nâng cấp toàn diện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 (hoặc cao hơn) theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy".

Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu trung tâm nâng cao chất lượng, tính thực tiễn của chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập trung vào xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng chuyên sâu, ngắn hạn theo từng nhóm đối tượng cán bộ, tập trung vào các lĩnh vực là trọng tâm phát triển của các xã, như kỹ năng thu hút và quản lý dự án đầu tư, quản lý đô thị và XDNTM kiểu mẫu... Các bài kiểm tra, thu hoạch phải chuyển từ việc kiểm tra lý thuyết sang ứng dụng, gắn với việc xây dựng kế hoạch hành động cụ thể tại cơ quan, đơn vị công tác của học viên.

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Trung tâm Chính trị xã Nông Cống (tháng 9/2025)

Xây dựng kế hoạch cụ thể cử giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ) và tham gia các khóa về công nghệ thông tin chuyên sâu. Đi kèm với đó là ban hành quy chế, hướng dẫn cụ thể về chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên kiêm chức và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của xã. Đồng thời, mở rộng hợp tác với các trường chính trị cấp tỉnh, học viện khu vực và các cơ quan chuyên môn để tận dụng tối đa nguồn giảng viên, tài liệu và kinh nghiệm đào tạo từ bên ngoài.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho trung tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng ưu tiên bố trí nguồn ngân sách để TTCT đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất theo tiêu chí đạt chuẩn mức độ 2 và mua sắm các thiết bị giảng dạy hiện đại (hệ thống phòng học đa năng, thiết bị trực tuyến...).

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các định hướng và chỉ đạo trên sẽ giúp TTCT Nông Cống phát huy hết tiềm năng, nâng cao chất lượng công tác, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của các xã.

Bài và ảnh: Phạm Ngọc