Lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận (TG&DV) khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy tiến hành hợp nhất và chính thức đi vào hoạt động. Ngay sau hợp nhất, toàn ngành vừa tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa triển khai khối lượng công việc lớn, trong đó có những việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ. Song, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ngành TG&DV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao cờ lưu niệm cho các báo cáo viên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp” tại xã Cẩm Thủy.

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng, vì thế ngành TG&DV đã xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, sát đúng với sự phát triển của tỉnh để tham mưu tổ chức hiệu quả. Nổi bật là Ban TG&DV Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng như 95 năm ngày thành lập Đảng, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Hàm Rồng chiến thắng, 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đại hội đảng bộ các cấp... Toàn ngành đã tham mưu cho cấp ủy các cấp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức học tập, đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào cuộc sống.

Công tác tuyên truyền luôn được coi là nhiệm vụ cốt yếu, là vũ khí sắc bén, giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Với phương châm “nhanh, nhạy bén, thiết thực, hiệu quả”, ngành TG&DV đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bảo đảm tính toàn diện, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân. Trong năm, Ban TG&DV Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kịp thời nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc cách mạng tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã kết hợp nhuần nhuyễn nhiều hình thức, từ tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, phát thanh, truyền hình đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi. Qua đó nâng cao tính thuyết phục cũng như hiệu quả công tác tuyên truyền. Nhiều địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên trang thông tin điện tử; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên tích cực đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực lên các trang mạng xã hội của cá nhân. Nhờ đó, năm 2025 dù có rất nhiều việc phải triển khai liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng các địa phương không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để gián đoạn công việc, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, ngoài tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo, nhóm chuyên gia, tổ giúp việc, tổ cộng tác viên, Ban TG&DV Tỉnh ủy đã hướng dẫn thành lập ban chỉ đạo, ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực và triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch trong thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh. Hệ thống TG&DV các địa phương, đơn vị cũng đã phát huy tính chủ động trong tham mưu, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; kịp thời kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để định hướng xử lý phù hợp, không để phát sinh, hình thành điểm nóng, tạo nên “lá chắn tư tưởng” vững chắc ngay từ cơ sở.

Với nhiều cách làm sáng tạo, chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Chỉ thị số 42/CT-TTg của Chính phủ và Chỉ thị số 22/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai rộng khắp, hiệu quả, đã trở thành điểm tựa vật chất, điểm tựa niềm tin giúp các đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống. Toàn tỉnh đã có 14.780 gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở, với tổng kinh phí trên 1.618 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch và sớm hơn 12 ngày so với thời gian Chính phủ quy định. Cùng với Chỉ thị số 42, Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động Nhân dân hiến đất đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, đã giúp hình thành nên những “con đường 24” khang trang, sạch đẹp, nâng cao đời sống cho cộng đồng dân cư. Nhiều đề án về tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc Mông... tiếp tục được triển khai, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” đã xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức gần gũi, thân thiện, chiếm được thiện cảm của rất nhiều người.

Năm 2026 là năm có nhiều sự kiện quan trọng như tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp... Để giữ vững “trận địa” tư tưởng của Đảng, ngành TG&DV tiếp tục đổi mới trong các hoạt động nhằm lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến, tạo khí thế mới, động lực mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bài và ảnh: Tố Phương