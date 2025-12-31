Giữ bình yên ở xóm đạo

Giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở các xóm đạo không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà là kết quả của sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền, công an cơ sở, các chức sắc tôn giáo và cộng đồng giáo dân. Từ Đa Phạn, xã Vạn Lộc đến Tân Tòng, xã Nga An, bình yên được giữ vững ngay từ mỗi gia đình, mỗi con ngõ bằng những cách làm gần dân, thấu tình, đạt lý.

Cha xứ cùng trưởng thôn Đa Phạn trao đổi với lực lượng công an xã về việc giữ gìn an ninh trật tự tại giáo xứ Đa Phạn, xã Vạn Lộc.

Thôn Đa Phạn hiện có 357 hộ dân, với 1.766 nhân khẩu, trong đó hơn 90% người dân theo đạo công giáo, sinh hoạt chủ yếu ở giáo xứ Đa Phạn. Ông Nguyễn Văn Liễn, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đa Phạn cũng là một giáo dân. Chi tiết tưởng như nhỏ ấy lại tạo nên sự gắn kết tự nhiên giữa đời sống tôn giáo và công tác vận động quần chúng ở cơ sở, nơi mọi chủ trương, quy định đều cần sự đồng thuận từ người dân. Ở các buổi họp thôn, ông Liễn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quy định của địa phương đến bà con giáo dân.

Theo chân anh Trịnh Công Toán, tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT thôn Đa Phạn, chúng tôi ghi nhận không ít vụ việc được nắm bắt và hóa giải ngay từ sớm. Có lần, chỉ từ chuyện dựng hàng rào lấn ranh giới đất giữa hai gia đình giáo dân sống cạnh nhau, mâu thuẫn nảy sinh. Sự việc không lớn nhưng nếu để kéo dài rất dễ ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Ngay khi nắm thông tin, anh Toán chủ động báo cáo, phối hợp với công an xã, đồng thời trao đổi với linh mục quản xứ và ban hành giáo để cùng vận động, hòa giải. Một buổi gặp mặt nhỏ được tổ chức tại nhà văn hóa thôn, không biên bản, không áp đặt, chỉ là cuộc trao đổi thẳng thắn, ôn hòa. Công an xã làm rõ các quy định liên quan, còn cha xứ nhẹ nhàng nhắc nhở bà con giữ gìn sự đoàn kết trong giáo xứ. Hai gia đình sau đó thống nhất điều chỉnh lại phần ranh giới, bắt tay giảng hòa, chuyện nhỏ không thành chuyện lớn cũng từ đó.

Anh Toán cho biết thêm: "Vào các buổi tối cuối tuần, nhất là sau giờ lễ, khu vực trước nhà thờ từng có thời điểm đông thanh niên tụ tập, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. Thay vì xử lý cứng nhắc, công an xã phối hợp với tổ bảo vệ ANTT thôn, linh mục quản xứ và ban hành giáo thường xuyên nhắc nhở, kết hợp tuần tra, uốn nắn đúng lúc. Nhờ vậy, tình trạng tụ tập gây ồn ào trước nhà thờ hầu như không còn". Với lực lượng công an xã và các tổ tự quản ANTT thôn, giữ bình yên ở xóm đạo không nằm ở số vụ việc phải xử lý, mà ở việc nhiều mâu thuẫn được phát hiện, hòa giải kịp thời ngay khi còn manh nha.

Rời thôn Đa Phạn, chúng tôi tiếp tục về thôn Tân Tòng, xã Nga An. Con đường làng dẫn vào thôn phẳng phiu, hai bên là những dãy nhà xây kiên cố, cổng ngõ gọn gàng. Thôn Tân Tòng hiện có 211 hộ dân, với khoảng 890 nhân khẩu, trong đó khoảng 75% là giáo dân, cùng sinh hoạt trong giáo xứ Điền Hộ. Việc giáo dân sinh sống tập trung tạo nên một cộng đồng gắn bó, thống nhất trong sinh hoạt và hành động. Nhiều năm liền, Tân Tòng là điểm sáng trong các phong trào thi đua của vùng đồng bào công giáo Nga An.

Từ năm 2014, Công an huyện Nga Sơn (cũ) đã tham mưu triển khai mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa” tại các giáo xứ trên địa bàn, trong đó có giáo xứ Điền Hộ. Mô hình được triển khai sâu rộng thông qua sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể, hội đồng mục vụ giáo xứ và những người có uy tín trong cộng đồng giáo dân. Ở thôn Tân Tòng, 100% hộ dân ký cam kết tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT và xây dựng đời sống văn hóa mới từ mỗi gia đình. Trong các buổi sinh hoạt giáo xứ, công an xã trực tiếp trao đổi những nội dung liên quan đến trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng ngừa tệ nạn. Nhờ cách làm ấy, nhiều năm liền, các khu dân cư, giáo họ thuộc giáo xứ Điền Hộ không phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Hai xóm đạo, hai cách làm khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung, phát huy vai trò người có uy tín và sự đồng hành của lực lượng công an cơ sở. Thực tiễn ấy cho thấy, ANTT ở các xóm đạo chỉ bền vững khi pháp luật được đặt đúng chỗ trong đời sống tôn giáo, song hành cùng niềm tin, đạo lý và trách nhiệm cộng đồng, để “sống tốt đời, đẹp đạo” cũng chính là sống thượng tôn pháp luật.

Bài và ảnh: Tăng Thúy