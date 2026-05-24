Slovakia tăng cường năng lực vận hành phi đội F-16 bằng thỏa thuận hậu cần với Lockheed Martin

Bộ Quốc phòng Slovakia đã ký thỏa thuận trị giá 25 triệu euro (khoảng 27 triệu USD) với Lockheed Martin của Mỹ về việc cung cấp phụ tùng thay thế và dịch vụ sửa chữa cho các tiêm kích F-16 C/D Block 70 của nước này đến hết năm 2030. Ảnh: davka.sk.

Theo nội dung thỏa thuận được ký với nhà sản xuất Lockheed Martin, hai bên sẽ thiết lập các điều khoản và điều kiện để Lockheed Martin cung cấp phụ tùng, dịch vụ sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng máy bay, cũng như quy trình áp dụng đối với việc mua sắm các linh kiện này. Lockheed Martin cam kết cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện về phụ tùng và sửa chữa, bao gồm hỗ trợ quản lý tài khoản chuyên trách và ưu tiên chương trình, kiểm soát nguồn cung toàn diện, điều phối bảo hành, cùng hỗ trợ kỹ thuật đối với các máy bay phải ngừng hoạt động.

Slovakia ký hợp đồng mua 14 tiêm kích F-16 C/D Block 70 do Mỹ sản xuất vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, việc bàn giao đã bị chậm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Những chiếc tiêm kích đầu tiên được bàn giao tới căn cứ không quân Kuchyna gần thị trấn Malacky thuộc khu vực Bratislava vào mùa Hè năm 2024.

Mặc dù Slovakia hiện đã sở hữu toàn bộ số tiêm kích đặt mua, một số máy bay vẫn sẽ ở lại Mỹ trong khi các phi công Slovakia hoàn tất chương trình huấn luyện.

Song song với việc tiếp nhận máy bay, Bratislava đang thúc đẩy xây dựng năng lực bảo dưỡng trong nước nhằm từng bước triển khai hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu F-16 ngay tại Slovakia. Một số dự án hợp tác với đối tác Na Uy cũng đang được xúc tiến để xây dựng trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho dòng tiêm kích này tại thành phố Trenčín.

Giới quan sát cho rằng việc đầu tư đồng bộ từ huấn luyện, hậu cần đến bảo dưỡng cho thấy Slovakia đang hướng tới xây dựng một lực lượng không quân hiện đại theo chuẩn NATO, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí có nguồn gốc từ thời Liên Xô cũ.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Tass.