Slovakia bác bỏ thông tin gia nhập “Liên minh tự nguyện” ủng hộ Ukraine

Tin liên quan: Thủ tướng Slovakia tuyên bố chấm dứt ủng hộ Ukraine

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 25/7 bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã gia nhập “Liên minh tự nguyện” - cơ chế do Anh và Pháp khởi xướng nhằm điều phối hỗ trợ Ukraine, đồng thời khẳng định Bratislava “chưa từng, hiện không và sẽ không” là thành viên của liên minh này.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico bác bỏ việc Slovakia tham gia “Liên minh tự nguyện” sau tuyên bố của Đại sứ quán Pháp. Ảnh: Unn.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông Fico nhấn mạnh Slovakia không tham gia bất kỳ hoạt động nào của liên minh và bản thân ông chưa từng dự các cuộc họp của cơ chế này. Theo ông, chính sách của Slovakia đối với Ukraine không thay đổi, tiếp tục không cung cấp viện trợ quân sự sát thương, không tham gia các khoản hỗ trợ tài chính phục vụ mục đích quân sự, mà chỉ tập trung vào viện trợ nhân đạo và hợp tác song phương trong các lĩnh vực dân sự.

Phản ứng của Thủ tướng Fico được đưa ra sau khi một số phương tiện truyền thông dẫn thông tin từ phía Pháp cho rằng Slovakia đã tham gia “Liên minh tự nguyện”. Ông cho biết đã trao đổi với Đại sứ Pháp tại Slovakia Nicolas Suran và đề nghị phía Pháp làm rõ những thông tin liên quan. Theo ông Fico, Đại sứ Suran cho biết đây là sự hiểu nhầm và phía Pháp sẽ có giải thích công khai.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Điện Élysée, Paris, Pháp, ngày 29/1/2026. Ảnh: Thibault Camus.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Juraj Blanár cũng khẳng định Slovakia không phải là thành viên của “Liên minh tự nguyện”. Theo ông, Đại sứ Slovakia tại Pháp Ján Šoth chỉ tham dự cuộc họp của liên minh tại Paris ngày 13/7 với tư cách quan sát viên, cùng đại diện ngoại giao của nhiều nước khác. Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết đã đề nghị Đại sứ quán Pháp tại Bratislava giải thích về các thông tin cho rằng Slovakia là thành viên của liên minh.

Tranh cãi xuất hiện sau khi trang tin euBrief dẫn phản hồi bằng văn bản từ Đại sứ quán Pháp, trong đó cho rằng Slovakia đã gia nhập “Liên minh tự nguyện”. Bài báo cũng cho biết Đại sứ Slovakia đã tham dự cuộc họp của liên minh tại Paris và nhất trí với tuyên bố chung của hội nghị. Tuy nhiên, sau khi bài viết được đăng tải, Đại sứ quán Pháp cho biết họ chưa từng đưa ra tuyên bố chính thức xác nhận Slovakia là thành viên của liên minh. Phía Pháp chỉ xác nhận Slovakia được mời tham dự các hoạt động nhân Quốc khánh Pháp và Đại sứ Slovakia đã tham dự cuộc họp của “Liên minh tự nguyện” trước đó một ngày.

Quốc kỳ Slovakia. Ảnh: Newswires.

Giới phân tích cho rằng việc Đại sứ Slovakia tham dự cuộc họp, dù chỉ với tư cách quan sát viên, đã dẫn đến những cách hiểu khác nhau về mức độ tham gia của Bratislava đối với sáng kiến này. Trong khi đó, Chính phủ Slovakia tiếp tục khẳng định lập trường không tham gia các cơ chế hỗ trợ quân sự cho Ukraine và ưu tiên thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Thanh Hằng

Nguồn: Tass.