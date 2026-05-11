“Phải có quyết tâm cao để vượt mọi khó khăn, làm tròn nhiệm vụ”

Chỉ vài tháng trước lúc đi xa, trong thư gửi Lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp của quân đội ngày 11/5/1969, Bác Hồ căn dặn: “Phải có quyết tâm cao để vượt mọi khó khăn, làm tròn nhiệm vụ. Quyết tâm phải biến thành hành động dũng cảm, chiến đấu kiên quyết, không sợ hy sinh gian khổ”.

Lời căn dặn của Người đến trong giai đoạn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang huy động cao nhất mọi nguồn lực, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì thế, đã trở thành động lực tinh thần lớn lao với đội ngũ cán bộ quân đội, cổ vũ họ nỗ lực vượt khó, lập nhiều thành tích trong chiến đấu.

Trong bối cảnh mới của đất nước hiện nay, lời căn dặn ấy vẫn nguyên tính thời sự. Hãy lấy một ví dụ mới đây, tại Keng Đu - xã biên giới thuộc diện nghèo nhất của tỉnh Nghệ An, có thời điểm đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhận tới 7 lá đơn xin nghỉ việc của cán bộ. Lý do là công việc nhiều, áp lực lớn, làm không tốt sợ liên lụy lãnh đạo.

Đây không phải chuyện hiếm, bởi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới đang trong tình trạng thiếu biên chế, thiếu cán bộ có chuyên môn sâu; năng lực của một bộ phận cán bộ còn yếu dẫn đến có những lãnh đạo, công chức chuyên môn phải gánh nhiều vai, đảm đương khối lượng công việc gấp nhiều lần. Áp lực công việc và cuộc sống dẫn đến những quyết định không mong muốn. Đáng quý là, trong bối cảnh khó khăn chung, một mặt lãnh đạo địa phương phân tích, động viên anh em cố gắng khắc phục khó khăn để giải quyết công việc. Mặt khác, chính đội ngũ lãnh đạo cũng “xắn tay” vào làm việc, hỗ trợ cán bộ chuyên môn, như chia sẻ của đồng chí Chủ tịch UBND xã Keng Đu: “Chủ tịch, bí thư cũng hỗ trợ soạn thảo văn bản”.

Để giải quyết bài toán thiếu cán bộ, nhất là cán bộ “cứng” cho các xã khó khăn, cùng với việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, thì vấn đề tăng cường, điều chuyển, bổ sung cán bộ có năng lực từ xã thừa sang xã thiếu, từ đồng bằng lên miền núi, từ các sở, ngành - là giải pháp đang được nhiều địa phương trong cả nước áp dụng. Tuy nhiên, cũng đồng thời xuất hiện một thực trạng như Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang vừa chỉ ra tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố, đó là: Tình trạng né tránh, ngại luân chuyển ở một bộ phận cán bộ, kể cả cán bộ trẻ. Có tình trạng cán bộ tìm lý do để né tránh, thoái thác khi được điều động đến địa bàn khó khăn.

Nhớ lại lời Bác dạy và soi chiếu vào lịch sử dân tộc để thấy rằng, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách bằng trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam. Mỗi chương của lịch sử đều bắt đầu với những khó khăn chưa từng có trong tiền lệ, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên kiên định với lập trường, biến khó khăn thành động lực. Tuy nhiên, các cấp, các ngành cũng cần có cơ chế, chính sách kịp thời, thỏa đáng nhằm khuyến khích, động viên cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ có năng lực được phát huy chuyên môn và xác định rõ lộ trình phát triển. Đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp tìm cách né tránh, thoái thác nhiệm vụ khi được điều động, luân chuyển và trong cả quá trình thực thi nhiệm vụ.

Nguyên Phong