Sự lung lay đến tận gốc rễ của những luận điệu xuyên tạc lịch sử dân tộc: Bài 1 - Những sự thật lịch sử không thể bị bóp méo

Đất nước đã đi qua hơn nửa thế kỷ kể từ đại thắng mùa Xuân năm 1975, thế nhưng, nhiều tiếng nói “lạc điệu” vẫn đang được các thế lực thù địch, phản động sử dụng, nhằm cố tình phủ định tầm vóc, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Song, cùng với chân lý lịch sử, giá trị thời đại đã được chứng minh và uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế đã và đang được khẳng định, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đấu tranh, phản bác nhằm làm lung lay đến tận gốc rễ mọi luận điệu xuyên tạc lịch sử dân tộc.

Dinh Độc Lập.

Chúng ta đang sống trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử - ngày mà cách đây 51 năm, non sông ca khúc khải hoàn, giang sơn thu về một mối, đất nước bắt tay vào kiến thiết và dựng xây chủ nghĩa xã hội. Để đến hôm nay, sau hơn nửa thế kỷ kể từ mùa Xuân đại thắng 1975, thời gian càng chứng minh tầm vóc, ý nghĩa và giá trị lớn lao của sự kiện lịch sử ấy; đồng thời cũng cho thấy một bài học vô giá, rằng muốn có hòa bình, độc lập, tự do đích thực và bền vững, phải lấy máu xương và mồ hôi của hàng triệu người để đánh đổi.

Thế nhưng, trong dòng chảy cuồn cuộn của chân lý thời đại, đâu đó vẫn rơi rớt vài tiếng nói “ngược” yếu ớt của những kẻ nhân danh “học thuật”, đòi đánh giá lại lịch sử bằng cái gọi là “góc nhìn mới”, “khách quan”; thậm chí có những kẻ cố tình “lật sử”, “bài sử” để thực hiện ý đồ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm xói mòn niềm tin của thế hệ hôm nay đối với lịch sử hào hùng của dân tộc ta, cũng như phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc ta, Nhân dân ta.

Thực tế, việc phủ nhận những thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thủ đoạn không mới của các thế lực thù địch. Trong đó, những luận điệu cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta là cuộc chiến tranh “ý thức hệ”, “chiến tranh ủy nhiệm”, một cuộc “nội chiến “nồi da nấu thịt””... đã và đang được chúng sử dụng, nhằm “làm mờ” hay cố tình phủ định ý nghĩa và giá trị của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai, cũng như đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta.

Song, đứng trước những luận điệu phản động, sai trái và đầy tính thù địch, chúng ta hoàn toàn có cơ sở lịch sử và thực tiễn để phản bác, lên án, đấu tranh và triệt tiêu, khiến những luận điệu xuyên tạc, phản động không có căn cơ để len lỏi vào đời sống.

Trước hết, nói về cơ sở lịch sử và căn cứ thực tiễn, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng: Cuộc chiến tranh can thiệp của Mỹ, thực chất là sự tiếp nối cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, do Mỹ và Ngụy quyền thực hiện, hoàn toàn không phải là “nội chiến” hay chiến tranh “ý thức hệ”. Bởi, với dã tâm đen tối, ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, đế quốc Mỹ đã nhảy vào miền Nam thay chân Pháp, hòng chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam nước ta thành căn cứ quân sự và là nơi thử nghiệm chính sách thực dân mới, phòng tuyến ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội tràn xuống Đông Nam Á, răn đe phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.

Chính Robert S.Mcnamara, Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ trong cuốn “Nhìn lại quá khứ - Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam”, đã thừa nhận điều này: “Mỹ đã ngầm bằng lòng cho Pháp trở lại Đông Dương vì sợ rằng một sự rạn nứt Pháp - Mỹ có thể làm cho việc kiềm chế ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu trở nên khó khăn hơn...Tôi biết rằng Mỹ coi Đông Dương là một bộ phận cần thiết trong chính sách ngăn chặn của chúng ta - một bức tường thành quan trọng trong thời kỳ Chiến tranh lạnh”. Do đó, khi “Tổng thống Eisenhower đưa ra lời tiên đoán nổi tiếng rằng nếu Đông Dương thất thủ, phần còn lại của Đông Nam Á sẽ “sụp đổ rất nhanh” như “những quân bài Domino”; thì ngay năm 1954, “Mỹ thay thế vai trò của Pháp, đảm trách việc bảo vệ Nam Việt Nam theo đường phân giới năm 1954. Chúng ta cũng đồng thời đàm phán Hiệp ước Đông Nam Á (SEATO). Mỹ cam kết sẽ bảo vệ Đông Dương một cách có điều kiện. Và giai đoạn 1955-1961, chúng ta đã bơm hơn 7 tỷ USD viện trợ kinh tế và quân sự vào Nam Việt Nam”.

Để thực hiện được mục tiêu chiến lược đó, đế quốc Mỹ đã liên tục thực hiện nhiều chiến lược chiến tranh, huy động đến mức cao nhất tiềm lực kinh tế, quân sự của nước Mỹ; đồng thời ra sức tuyên truyền lừa bịp Nhân dân thế giới và lôi kéo các nước phụ thuộc tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trước âm mưu và hành động xâm lược của đế quốc Mỹ, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. Từ đó, huy động sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để tiến hành cuộc kháng chiến vĩ đại vì độc lập, tự do và phẩm giá con người.

Chính vì lẽ đó, việc Mỹ nhảy vào miền Nam về bản chất và tính chất là cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. Còn đối với dân tộc ta, đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống xâm lược, giành độc lập và thống nhất đất nước, là cuộc đấu tranh chính nghĩa và là mục tiêu lớn nhất, mục tiêu tối thượng của cả dân tộc. Cho nên cái gọi là chiến tranh “ý thức hệ” về thực chất, chỉ có thể xuất phát từ phía Mỹ, với âm mưu xây dựng “con đê” ngăn chặn “làn sóng đỏ” ở khu vực Đông Nam Á.

Còn với luận điệu cho rằng đây là cuộc “nội chiến”, tức là cuộc chiến giữa hai phe trong một quốc gia mà không có sự can thiệp hay hiện diện của nước ngoài. Điều này lại càng sai trái, bởi thực tế, dù Mỹ muốn “nội chiến hóa” cuộc chiến này bằng chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” hay “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt”, nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại. Cùng với đó, Đảng ta đã chỉ ra 2 mâu thuẫn cơ bản đòi hỏi cách mạng Việt Nam phải giải quyết trong cuộc đối đầu lịch sử với Mỹ, đó là: (1) Mâu thuẫn giữa một bên là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, giai cấp địa chủ phong kiến và bọn tư sản mại bản quan liêu thống trị ở miền Nam và một bên là dân tộc Việt Nam, Nhân dân cả nước Việt Nam, bao gồm Nhân dân miền Bắc và Nhân dân miền Nam; (2) Mâu thuẫn giữa con đường xã hội chủ nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa ở miền Bắc. Như vậy, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân Việt Nam trong những năm 1954-1975 vừa mang tính chất của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, vừa mang nội dung đấu tranh giai cấp rõ rệt. Song, đây nhất định không phải là một cuộc “nội chiến”.

Thực tế, chính sách của đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa là chính sách xâm lược và phản động. Cuộc chiến tranh do chúng tiến hành ở miền Nam Việt Nam từ sau tháng 7-1954, với các chiến lược chiến tranh kế tiếp nhau, lúc leo thang, lúc xuống thang, suy cho cùng đều nhằm thực hiện cho được mục tiêu là đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam, nô dịch Nhân dân Việt Nam, biến miền Nam thành căn cứ quân sự và thuộc địa kiểu mới. Rõ ràng đó là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, một cuộc chiến tranh xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền. Cho nên về mục tiêu chính trị và về bản chất của cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ, chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng hòa tiến hành ở Việt Nam không có gì khác với cuộc chiến tranh xâm lược mà thực dân Pháp đã gây ra trước đây, hòng cướp nước ta và bắt Nhân dân ta làm nô lệ.

Cũng chính vì thế, luận điệu về cuộc “chiến tranh ủy nhiệm” cũng không có cơ sở để thuyết phục. Bởi, thực tế nếu đế quốc Mỹ ủy nhiệm cho Ngụy quyền tay sai làm “tiền đồn chống Cộng” ở Đông Nam Á; thì toàn thể Nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến với mục đích cuối cùng là giành lại độc lập và thống nhất đất nước. Chúng ta tiến hành cuộc kháng chiến trên tinh thần tự lực cánh sinh là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chứ không thực hiện bất cứ một nhiệm vụ “ủy nhiệm” hay “đính kèm” nào khác.

Do đó, luận điệu cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta là cuộc “nội chiến”, là chiến tranh “ý thức hệ” hay “chiến tranh ủy nhiệm” hoàn toàn là xuyên tạc, nhằm làm sai lệch bản chất và tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh chống xâm lược. Đồng thời, xúc phạm danh dự dân tộc, lương tri thời đại và bào chữa cho tội ác dã man mà bọn đế quốc cùng bè lũ tay sai đã gây ra cho đồng bào ta, cho đất nước ta trong suốt 21 năm đằng đẵng. Song, cùng với chân lý lịch sử, giá trị thời đại đã được chứng minh và uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế đã và đang được khẳng định, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đấu tranh, phản bác nhằm làm lung lay đến tận gốc rễ mọi luận điệu xuyên tạc lịch sử dân tộc.

Khôi Nguyên

(Bài viết sử dụng các tư liệu trong “Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975”)