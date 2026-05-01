Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng", là “cánh tay nối dài của Đảng”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch luôn được cán bộ, đoàn viên, thanh niên xã Xuân Tín thực hiện sâu rộng.

Đảng ủy xã Xuân Tín triển khai nhiệm vụ quý II năm 2026 về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo đó, trong năm 2025 và quý I/2026, Đoàn xã thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật về sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, nhận thức rõ ý nghĩa của việc “phủ xanh” thông tin tích cực, các cơ sở đoàn đã thành lập các trang, nhóm trên facebook, zalo nhằm tuyên truyền, tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, thẳng thắn đấu tranh, bài trừ các vấn đề, ý kiến sai sự thật. Đồng thời, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên mạng xã hội, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực sự là những tuyên truyền viên tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Mới đây, Đảng ủy xã Xuân Tín đã tổ chức hội nghị giao ban công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả công tác quý I năm 2026. Trong đó, trọng tâm Ban Công tác 35 Đảng ủy xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bám sát chỉ đạo của cấp trên; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội; kịp thời định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi, tập trung làm rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác nắm bắt, xử lý thông tin; đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác 35 và đội ngũ cộng tác viên trong tình hình mới, nhất là trước yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng ủy xã Xuân Tín đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy xã triển khai bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể, thiết thực. Nổi bật như trên các trang thuộc hệ thống chính trị của xã, các trang cá nhân của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên thường xuyên đăng tải, chia sẻ bài viết, thông tin từ các trang thông tin điện tử, các báo chính thống về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng “sức đề kháng” để cư dân mạng chống lại tác động từ thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Song song với đó, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận xã cũng đã dành nhiều thời gian, tâm huyết, trí tuệ để làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế của xã. Đóng góp nổi bật trên lĩnh vực xây dựng Đảng là công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chương trình, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong công tác tuyên truyền, đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn để kết hợp nhuần nhuyễn nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, cổ động, trực quan, hệ thống phát thanh... Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, nâng cao tính thuyết phục và tạo được sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Công tác 35 Đảng ủy xã Trịnh Ngọc Tấn, nhấn mạnh: Trong quý II năm 2026, Ban Công tác 35 Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát huy hiệu quả mạng lưới cộng tác viên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cán bộ, đảng viên tiếp tục bám sát tình hình, cập nhật thông tin chính thống, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời chấn chỉnh, định hướng dư luận.

Bài và ảnh: Lê Phượng