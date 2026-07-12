Siết chặt quản lý môi trường các cơ sở lâm sản ở xã Hồi Xuân

Thời gian qua, Công an xã Hồi Xuân đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác kiểm tra kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chế biến lâm sản (CSCBLS) trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Công an xã Hồi Xuân tăng cường kiểm tra, giám sát về môi trường tại các cơ sở chế biến lâm sản.

Đi cùng Công an xã Hồi Xuân đến kiểm tra Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thành Nguyên đóng trên địa bàn bản Chăm, ghi nhận một không gian sản xuất ngăn nắp, sạch sẽ. Các lối đi nội bộ được quy hoạch thông thoáng; hệ thống bồn ngâm ủ nguyên liệu và dây chuyền xử lý nước thải tuần hoàn khép kín vận hành êm ái. Nơi đây hoàn toàn không còn khói bụi hay mùi hóa chất đặc trưng của những lò chế biến lâm sản thủ công kiểu cũ. Sự gọn gàng, quy chuẩn là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đổi mới sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Giám đốc công ty Nguyễn Văn Hải, cho biết: “Để đảm bảo môi trường trong hoạt động sản xuất, đơn vị đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường theo phương pháp nuôi vi sinh và keo tụ tạo bông lắng chìm, thu hồi nước quay vòng phục vụ sản xuất. Cùng với đó, được sự quan tâm của lực lượng công an xã thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở nên công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật về môi trường”.

Thượng tá Hà Văn Thông, Phó trưởng Công an xã Hồi Xuân, cho biết: Hiện trên địa bàn xã có 8 CSCBLS. Hầu hết các cơ sở đều sản xuất giấy vàng mã. Bên cạnh những đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương, hoạt động ngâm ủ và xả thải từ các xưởng chế biến lâm sản luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sông Mã và phát sinh bụi mịn trong không khí nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Trước thực tế trên, Công an xã Hồi Xuân đã chủ động rà soát, lập danh sách quản lý toàn bộ các CSCBLS trên địa bàn, đồng thời thực hiện công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản về sản xuất, kinh doanh và công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, yêu cầu các chủ doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về môi trường. Tham mưu cho UBND xã lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động xử lý chất thải trong sản xuất tại các CSCBLS; đồng thời phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của xã thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại các nhà xưởng.

Qua các đợt kiểm tra, hầu hết các CSCBLS đều thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về môi trường. Các doanh nghiệp đã chủ động đầu tư hàng tỷ đồng để nâng cấp công nghệ sản xuất, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn, không xả trực tiếp ra môi trường. Nhà xưởng được thu dọn ngăn nắp, sạch sẽ, đảm bảo hành lang an toàn và giảm thiểu tối đa tiếng ồn cũng như khói bụi. Đối với một số cơ sở nhỏ lẻ còn tồn tại thiếu sót trong khâu sắp xếp nguyên liệu thô hoặc hệ thống lọc bụi chưa đạt chuẩn, Công an xã Hồi Xuân đã trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn biện pháp khắc phục và ấn định thời hạn hoàn thiện theo quy chuẩn.

Thời gian tới, Công an xã Hồi Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong bảo vệ môi trường; duy trì hoạt động kiểm tra, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể và quần chúng Nhân dân để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là tại các cơ sở chế biến lâm sản.

Thiện Nhân