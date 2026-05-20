Siết chặt quản lý dịch vụ máy gặt khi vào vụ thu hoạch

Cơ giới hóa nông nghiệp, đặc biệt là dịch vụ máy gặt đập liên hợp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tiến độ mùa vụ và giảm tổn thất sau thu hoạch. Tuy nhiên, áp lực thời vụ và sự biến động của thời tiết nên khi vào vụ thu hoạch, nhu cầu sử dụng dịch vụ máy gặt tăng cao. Do đó tại nhiều địa phương dịch vụ phát triển tự phát, tiềm ẩn nhiều thách thức về an ninh trật tự, cạnh tranh không lành mạnh. Trước thực tế đó, nhiều xã, phường trong tỉnh đã chủ động vào cuộc, siết chặt quản lý nhằm bảo đảm vụ gặt diễn ra nhanh gọn, an toàn và minh bạch, ngăn chặn các tình trạng phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền, dịch vụ máy gặt trong vụ xuân 2026 trên địa bàn xã Ba Đình diễn ra an toàn, minh bạch. Ảnh: Lê Hòa

Xã Ba Đình được xem là vùng trọng điểm sản xuất lúa nằm tại vùng đông bắc của tỉnh, diện tích sản xuất hằng năm đạt hơn 1.800ha. Với cơ cấu giống chủ yếu lúa lai trong trà sớm nên xã luôn nằm trong nhóm những địa phương thu hoạch vụ xuân sớm của tỉnh. Giữa áp lực “chạy đua” với tiến độ, diện tích sản xuất lúa tương đối lớn, song toàn xã Ba Đình chỉ có 7 máy gặt; trong đó có 3 máy lớn và 4 máy mini. Vào thời điểm thu hoạch, máy gặt không đáp ứng đủ nhu cầu, nhiều HTX, hộ dân phải thuê máy nơi khác về để thu hoạch lúa xuân. Ở những năm trước đây, trên địa bàn xã xuất hiện tình trạng tranh giành địa bàn hoạt động giữa các chủ máy gặt, chèo kéo khách, thậm chí có nơi còn xảy ra hiện tượng “bảo kê máy gặt”, gây mất trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nông dân. Nhận thức được vấn đề này, theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh về việc đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ và quản lý chặt chẽ dịch vụ nông nghiệp, xã Ba Đình đã chủ động “nhập cuộc” từ rất sớm.

Ngày 6/5/2026, UBND xã Ba Đình tổ chức buổi làm việc với các chủ máy gặt, HTX nông nghiệp để thống nhất phương án điều phối. Mục tiêu là xây dựng một “luồng xanh” trên đồng ruộng, bảo đảm máy gặt hoạt động trật tự, theo đúng lịch thời vụ. Ông Mai Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Đình, cho biết: “Trước đây, việc thiếu thống nhất trong quản lý, điều hành giá dịch vụ giữa các HTX và các chủ máy dẫn đến tình trạng mỗi nơi áp dụng một mức giá khác nhau, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo sản xuất, đồng thời ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Nhất là ở thời điểm cao điểm thu hoạch, việc tăng giá cục bộ, thiếu kiểm soát đã tạo áp lực chi phí cho nông dân, làm giảm hiệu quả sản xuất. Do đó, UBND xã đã đứng ra điều tiết, thống nhất bước đầu về khung giá dịch vụ cơ giới hóa trên địa bàn để bảo đảm hài hòa lợi ích của bên cung cấp dịch vụ và người dân, ổn định sản xuất và an ninh trật tự tại địa phương”.

Theo đó, tại xã Ba Đình, các chủ máy gặt, HTX đã cam kết dịch vụ cơ giới hóa đồng bộ, ở khu vực đồng chiêm giá máy từ 100 - 120 nghìn đồng/sào; đối với diện tích đồng bãi, tổng chi phí dịch vụ (bao gồm cả máy cày và máy gặt) không vượt quá 250 nghìn đồng/sào. Việc thống nhất giá dịch vụ cơ giới hóa không chỉ góp phần ổn định sản xuất mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả điều hành của các HTX, từng bước chuyên nghiệp hóa dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn. Với sự thống nhất cao, đến ngày 15/5, xã Ba Đình đã thu hoạch được hơn 310/920ha lúa vụ xuân, đạt hơn 30% diện tích, nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật và thu hoạch đúng thời điểm, năng suất lúa trên địa bàn ước đạt 70 tạ/ha. Trong điều kiện diện tích lớn và thời gian thu hoạch ngắn, việc tổ chức đồng bộ như hiện nay giúp giảm đáng kể áp lực cho cả người dân lẫn các chủ máy.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động nâng cao vai trò của chính quyền, công an xã và các HTX nông nghiệp từ sớm, từ xa trong quản lý dịch vụ máy gặt. Điển hình, UBND các xã: Tượng Lĩnh, Thọ Long, Đồng Tiến, Hậu Lộc... đã tổ chức các hội nghị giữa UBND xã, công an xã, tổ trưởng tổ an ninh thôn, trưởng thôn và các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ máy gặt tại địa phương nhằm thống nhất khung giá dịch vụ, điều phối địa bàn hoạt động góp phần đảm bảo công bằng, minh bạch, tránh xung đột tranh chấp địa bàn giữa các chủ máy. Cùng với đó, địa phương cũng yêu cầu các chủ máy ký cam kết không vi phạm an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng “bảo kê”, ép buộc người dân sử dụng dịch vụ...

Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền, tình hình thu hoạch lúa trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt. Nông dân chủ động được thời vụ, không còn tâm lý thấp thỏm lo âu. Các chủ máy gặt cũng yên tâm hoạt động theo quy hoạch, minh bạch. Ông Hoàng Văn Quý, chủ máy gặt tại xã Hậu Lộc, cho biết: "Việc chính quyền phân chia địa bàn hoạt động cụ thể không chỉ giúp các chủ máy gặt ổn định công việc mà còn đảm bảo quyền lợi và công bằng cho cả nông dân và chủ máy”.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 2.043 máy thu hoạch lúa đáp ứng khoảng 84% nhu cầu thu hoạch của người dân. Nhờ sự chủ động của chính quyền trong quản lý dịch vụ máy gặt nên diện tích lúa vụ xuân được thu hoạch nhanh chóng. Tính đến ngày 15/5, toàn tỉnh thu hoạch được 22.448ha, đạt hơn 12% diện tích sản xuất. Thông qua việc quản lý đồng bộ, minh bạch giá và siết chặt kỷ cương, chính quyền các địa phương đã và sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình trạng phát sinh tiêu cực, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân. Đây là bước đệm quan trọng để nâng tầm chuỗi giá trị lúa gạo, khẳng định vai trò cầu nối vững chắc của chính quyền trong việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Lê Hòa