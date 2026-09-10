Serbia tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 25/10

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić ký đã sắc lệnh giải tán Quốc hội và ấn định tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 25/10, trong bối cảnh nước này đối mặt với những căng thẳng chính trị kéo dài.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên truyền hình ngày 9/9, Tổng thống Vučić cho biết cuộc bầu cử sớm nhằm tạo điều kiện để cử tri thể hiện rõ quan điểm về định hướng tương lai của đất nước, đồng thời góp phần giảm căng thẳng chính trị. Ông kêu gọi các đảng phái tiến hành chiến dịch tranh cử trong hòa bình, tôn trọng những quan điểm khác biệt và lựa chọn của cử tri.

Theo Chính phủ Serbia, quyết định tổ chức bầu cử sớm được đưa ra sau khi Thủ tướng Djuro Macut đề xuất giải tán Quốc hội tại phiên họp bất thường ngày 7/9. Quốc hội Serbia trước đó dự kiến tiến hành bầu cử vào năm 2027.

Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền ngày 5/9 đã đề cử ông Vučić làm ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử sắp tới và ứng cử viên cho vị trí thủ tướng. Ông Vučić giữ chức thủ tướng hoặc tổng thống Serbia từ năm 2014.

Serbia giải tán Quốc hội, ấn định bầu cử trước thời hạn. Ảnh: Vijesti.

Cuộc bầu cử diễn ra sau gần hai năm Serbia chứng kiến các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu, bắt nguồn từ vụ sập mái che tại một nhà ga ở thành phố Novi Sad tháng 11/2024, khiến 16 người thiệt mạng. Các cuộc biểu tình sau đó mở rộng với những yêu cầu liên quan đến chống tham nhũng và trách nhiệm của chính quyền.

Theo Reuters, phong trào biểu tình sinh viên chưa quyết định có ủng hộ một ứng cử viên hoặc liên minh chính trị nào trong cuộc bầu cử sắp tới hay không. Giới phân tích nhận định cuộc bầu cử sẽ là phép thử đối với mức độ ủng hộ dành cho chính quyền của Tổng thống Vučić. Kết quả bầu cử cũng được dự báo có ý nghĩa đối với định hướng chính sách đối ngoại của Serbia, trong đó có tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu và quan hệ với các nước láng giềng.

Lê Hà.

Reuters, AP